Тимуровское движение: прошлое и настоящее первых добровольцев СССР

"Взялся сделать — сделай хорошо", — говорил главный герой повести "Тимур и его команда". Этот лозунг подхватили советские подростки по всей стране. Книга Аркадия Гайдара о мальчике, тайно помогающем семьям солдат и офицеров, вызвала невероятный резонанс. Так в Советском Союзе появилось первое добровольческое движение — тимуровцы.

Добровольцы, или волонтеры, бескорыстно помогающие другим, были всегда. Особую роль в жизни России они начали играть после Октябрьской революции.

Тогда идеи добровольной помощи активно пропагандировались на государственном уровне. Образ добровольца, восстанавливавшего народное хозяйство, покоряющего целину, практически впечатывали в сознание молодых людей. Порой волонтерство приобретало добровольно-принудительный характер (как, например, субботники), но часто искреннее желание новой жизни вдохновляло многих на бескорыстную помощь, альтруизм.

Самым ярким явлением в добровольчестве Союза стало тимуровское движение.

© РИА Новости Репродукция иллюстрации к книге Аркадия Гайдара "Тимур и его команда" © РИА Новости Репродукция иллюстрации к книге Аркадия Гайдара "Тимур и его команда"

С чего все начиналось

В 1940 году Аркадий Гайдар написал повесть "Тимур и его команда" про мальчика, который со своими друзьями помогал семьям военных, ушедших на фронт.

Образ Тимура настолько вдохновил советских школьников, что появились подражатели. Они организовывали отряды, чтобы помогать старикам, семьям солдат и офицеров.

Первый отряд появился в подмосковном Клину — именно там Гайдар создал это произведение. Шесть подростков практически стали первопроходцами в тимуровском движении.

Затем такие отряды возникли по всей стране. Причем порой в одной местности сосуществовали две-три подобные команды. Из-за этого происходили и курьезы — подростки по несколько раз за день рубили дрова в одном дворе или трижды там подметали.

Многие считают, что Аркадий Гайдар описывал опыт деятельности скаутских организаций начала XX века. Как бы то ни было, помощь тимуровцев оказалась очень своевременной и нужной. Такие отряды помогали в детских домах и школах, брали шефство над семьями офицеров и солдат, работали в полях, собирали металлолом — всего и не перечислить. Отдельного внимания заслуживает их работа в госпиталях, где юные активисты по поручению солдат писали письма и помогали медперсоналу. При этом подростки продолжали ходить на уроки.

Расцвет, угасание и возрождение

Во время Великой Отечественной войны тимуровское движение расширилось. Можно сказать, что в него были вовлечены почти все школьники. В 1945-м в Советском Союзе насчитывалось около трех миллионов тимуровцев.

После Победы тимуровцы продолжили помогать фронтовикам, инвалидам, престарелым, ухаживали за могилами красноармейцев. Но постепенно энтузиазм добровольцев начал угасать.

Добровольчество возродилось лишь в период оттепели — в 1960-х годах. Тогда дети и взрослые стремились помочь друг другу, и государство стало отмечать их заслуги — лучшим вручали награды.

© РИА Новости / Борис Кавашкин Пионеры-тимуровцы покупают продукты для инвалида Великой Отечественной войны. Архивное фото © РИА Новости / Борис Кавашкин Пионеры-тимуровцы покупают продукты для инвалида Великой Отечественной войны. Архивное фото

Выход на новый уровень

В этот же период тимуровское движение возобновилось и приобрело статус всесоюзного. Воодушевленные школьники помимо обычной помощи занялись поисками пропавших без вести на войне.

В 1970-х при редакции журнала "Пионер" был сформирован всесоюзный штаб Тимура. А в 1973-м в лагере "Артек" состоялся первый всесоюзный слет. Тогда даже была принята программа тимуровского движения.

Более того, оно вышло за пределы СССР — отряды возникали в Болгарии, Польше, Венгрии, Чехословакии и ГДР.

Развал Советского Союза логично привел к ликвидации практически всех советских начинаний, не исключая тимуровского движения.

Однако желание помогать невозможно искоренить — спустя несколько лет добровольчество постепенно начинает возрождаться. Власти активно участвуют в поддержке волонтерских инициатив. И вновь у школьников появилась возможность непосредственно участвовать не только в жизни своего города, но и всей страны.

Как и раньше, подростки помогают нуждающимся, стараются быть полезными обществу.

Быть или не быть

"Это была, с одной стороны, игра, с другой — мы чувствовали себя причастными к чему-то очень важному и взрослому", — вспоминает бывший тимуровец Евгений.

По его словам, молодежные движения и объединения развивают в подростках уважение к пожилым людям. К тому же вырабатывается ответственность: ты берешь деньги у людей, если идешь в магазин или аптеку, покупаешь именно то, что нужно.

Как объясняют психологи, подросткам необходимо объединяться в группы и иметь общее хобби. Очень важно, какие интересы объединят подрастающее поколение.

Многое зависит от того, как именно подать эту идею подросткам. Напомню, что, по книге, тимуровское движение образовалось самими ребятами, без какого-либо участия взрослых. И подобный опыт самоорганизации можно только приветствовать и в современных условиях, поддерживать его, развивать", — отмечает психолог Алиса Курамшина.

По ее словам, если вменять помощь ближнему в обязанности каждому школьнику, то стоит делать это очень аккуратно, мягко, выдавать как норму жизни, без которой человек не может считаться полноценным гражданином, членом общества.

"Соблюдая эти условия, можно надеяться на то, что ответственность и забота о людях будут прививаться. Еще лучше будет результат, если к этому привлекать не только школьников, но и их семьи", — считает психолог.