В Воронеже прошло совещание региональных координаторов Года добровольца

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Второй Всероссийский семинар-совещание региональных организационных комитетов Года добровольца состоялся в Воронеже, сообщает пресс-служба оргкомитета Года добровольца в России.

В мероприятии приняли участие представители 70 регионов Российской Федерации.

В первый день семинара региональным координаторам рассказали о промежуточных результатах Года добровольца, работе единой информационной системы "Добровольцы России", медиасопровождении мероприятий, фандрайзинге и грантовой поддержке социальных проектов. Во второй — семинар-совещание продолжился обсуждением планов, стратегической сессией по разработке мероприятий, приуроченных к Национальному дню волонтера, и мастер-классами по механизмам развития экологического, "серебряного" и школьного волонтерства.