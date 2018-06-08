На Южном Урале наградили волонтеров международных мероприятий

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Церемония награждения волонтеров прошла в правительстве Челябинской области 7 июня, сообщает пресс-служба министерства образования и науки области.

Южноуральских добровольцев наградили за работу на чемпионате мира по танцевальному спорту, этапе кубка мира по ски-кроссу и чемпионате мира по хоккею среди юниоров. Памятные письма им вручил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Всего в мероприятиях международного масштаба приняло участие более 250 активистов. В их обязанности входила работа со зрителями, делегациями и СМИ, лингвистические услуги, транспортная логистика, аккредитация.

"В прошлом году южноуральские добровольцы приняли участие в более чем 100 событиях регионального, федерального, всероссийского и мирового уровней. Совсем скоро волонтеры Южного Урала помогут в проведении кубка губернатора по водному поло, суперфинала чемпионата России по шахматам, а также мирового чемпионата профессионального мастерства "WorldSkillsKazan-2019"", — отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.