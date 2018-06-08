"Марафон добрых дел": азартный квест для волонтеров со всей России

Год волонтера, объявленный в РФ в 2018 году, дал старт многим крупным добровольческим акциям, а волонтерская деятельность приобрела, казалось бы, невиданные масштабы. Однако и до того, как добровольчество вошло в государственную повестку, в России возник ряд проектов, объединяющих людей со всей страны. Один из них — "Марафон добрых дел".

Идея запуска марафона появилась у его организаторов в 2016 году, в преддверии итогового форума активных граждан "Сообщество", который собрал почти 5 тысяч гражданских активистов со всей страны.

"Это были профессионалы своего дела, которые приехали за опытом, новыми знаниями, полезными контактами, но, разумеется, нам хотелось бы, чтобы таких людей было больше, а само волонтерство — популярнее. Тогда мы придумали формат добровольческого квеста, где каждый мог не просто попробовать себя в роли волонтера, но и заявить о себе на всю страну", — рассказывает инициатор проекта, член Общественной палаты РФ Елена Сутормина.

Главной особенностью марафона стало то, что эта акция изначально была ориентирована не на профессиональных гражданских активистов, а на тех, кто только стремится стать ими, тех, кто хочет создавать вокруг себя комфортную среду, не дожидаясь, пока за них это сделает кто-то другой.

Технически "Марафон добрых дел" состоит из пяти этапов разного уровня сложности. Чтобы получить доступ к первому из них, нужно зарегистрироваться на сайте акции, каждый следующий этап становится доступным, как только участник выполнит по крайней мере одно задание текущего, зафиксирует результат на фото или видео и отправит модераторам. Если все выполнено хорошо, участник получает баллы и проходит на следующий уровень.

© РИА Новости / Александр Кряжев В 2017 году участниками акции стали более 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов России © РИА Новости / Александр Кряжев В 2017 году участниками акции стали более 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов России

При этом время на выполнение заданий и количество баллов, которые можно заработать, не регламентированы и зависят от качества и масштаба деятельности.

"Есть минимальный порог, но чем масштабнее получилась организованная акция, тем выше она оценивается. Иногда нам казалось, что отсутствие временных ограничений немного убивает азарт, но когда нам присылали отчеты о настоящих экологических праздниках на 300 человек, мы понимали, что, поставь мы ограничение, скажем, в неделю, ничего бы этого не было", — поясняет Сутормина.

Однако от модераторов отказаться пока не удалось: большинство участников добросовестно выполняют задания, но встречаются и те, кто пытается выдать чужую работу за свою, присылая в качестве фотоотчета картинки из интернета. Таких не только исключают из соревнования, но и запрещают им участие в акции в будущем.

Кто в России всех добрее

Если в 2016 году в "Марафоне добрых дел" приняло участие более 7 тысяч россиян из 230 городов страны, то в прошлом году участниками акции стали более 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов РФ. А поскольку в 2017 году он был посвящен Году экологии, в его рамках было проведено свыше 55 тысяч экологических мероприятий.

Секрет такого успеха заключался в функциональной доработке проекта (в прошлом году перечень заданий был расширен до 55 пунктов, причем каждое дополнено подробной инструкцией выполнения), в том, что акцию активно продвигали сами участники (обязательным условием участия был рассказ о выполненном задании на своей странице в соцсетях), и, конечно, в системе оценок (в рамках акции на ее сайте ведется три рейтинга: самых добрых россиян, самых добрых городов и самых добрых школ).

Первый рейтинг индивидуальный. В течение года участники выполняют задания и улучшают позиции в общей таблице. Тогда же самых активных и интересных помечают модераторы, и за неделю до конца акции формируется шорт-лист, где учитывается количество набранных баллов, а также количество и качество добрых дел. Шорт-лист, который обычно состоит из 20-30 человек, передается экспертному жюри — известным общественникам и заслуженным волонтерам, — которое и определяет тройку победителей. Главный приз — два билета в любую точку России.

Рейтинг самых добрых городов России городов стал на начальном этапе одним из двигателей марафона, после того как привлек внимание федеральных и региональных СМИ, а также крупных городских сообществ в соцсетях. Благодаря ему организаторам удалось разжечь настоящий азарт среди волонтеров, которые боролись уже не просто за место в общем рейтинге, но и за победу своего города.

В 2016 году, когда в последнюю неделю акции организаторы опубликовали предварительные итоги, СМИ и блогеры стали ежедневно следить за обновлениями и призывали горожан активнее включаться, чтобы обеспечить победу своему городу. Таким образом интрига сохранялась до самого последнего дня, и в результате в ночь накануне подведения итогов в лидеры вырвался Якутск, опередив Санкт-Петербург всего на несколько баллов. В прошлом году, напротив, интриги почти не было: Санкт-Петербург взял реванш, победив с огромным отрывом.

Рейтинг школ также составляется в зависимости от активности участников. При регистрации каждый указывает город проживания и, если учится в школе, — номер школы, а все баллы, которые он набирает также уходят в актив населенным пунктам и образовательным учреждениям.

Марафон из новичка в профессионалы

Однако больше всего организаторы "Марафона добрых дел" гордятся не масштабом проекта, а тем, что акция быстро вышла за рамки квеста, став инструментом поиска и взаимодействия активистов из абсолютно разных сфер и направлений и отличной школой для будущих волонтеров.

Таких активных людей, которые находятся через нашу акцию и хотят менять мир за ее рамками, на самом деле сотни. Но главное, что наша поддержка дает им стимул развиваться дальше, не уходить из этой сферы, а заниматься общественной деятельностью уже профессионально", — говорит Елена Сутормина.

Так, победительница 2016 года —15-летняя школьница из Ленинградской области — прошла все этапы за неделю и поразила экспертное жюри организаторскими способностями, которым мог бы позавидовать любой взрослый.

"Честно говоря, мы до сих пор следим за успехами Дарьи и понимаем, что сделали правильный выбор. Победа стала для нее хорошим стимулом продолжать реализовывать себя через волонтерство и запускать уже собственные благотворительные проекты" — отметила член ОП РФ.

К слову, любой участник прошлогоднего марафона, прошедший все пять этапов и выполнивший более двух заданий в каждом блоке, из новичка превратился почти в профессионального экоактивиста с необходимым багажом знаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев "Марафон добрых дел" быстро вышел за рамки квеста, став инструментом поиска и взаимодействия активистов © РИА Новости / Александр Кряжев "Марафон добрых дел" быстро вышел за рамки квеста, став инструментом поиска и взаимодействия активистов

Об уровне подготовки говорит то, что лидер 2017 года, экоактивистка из города Тутаева Мария Исаева в одиночку смогла организовать акцию городского масштаба по раздельному сбору мусора и вывезти на переработку более 2 тонн вторсырья.

"Сперва я просто выполняла задания, которые были мне наиболее интересны, и поначалу мне казалось нереальным оказаться в числе призеров. Но ближе к середине марафона я поняла, что есть шанс попасть в первую сотню, поставила для себя такую цель и взялась за дело более активно, а когда подошла к финалу, обнаружила себя вверху списка", — рассказывает Мария.

По ее словам, марафон дал ей определенную базу знаний и большой опыт. И хотя Мария и раньше вела экологическую деятельность, теперь у нее сложилось глобальное понимание проблем, появились конкретные цели и задачи и возможности для устойчивого развития добровольческой активности.

И конечно, Исаева планирует вновь принять участие в акции в текущем году, хотя организаторы пока не анонсировали даже даты проведения марафона в 2018 году.

В Год добровольчества мы хотим сделать действительно масштабную историю, переформатировать акцию так, чтобы участники не просто делали добрые дела, но масштабировали лучшие практики и становились волонтерами самых эффективных НКО на постоянной основе. Это очень большая работа, но нужная", — подчеркнула Сутормина.

Значит, стоит ждать чего-то поистине грандиозного.