Волонтеры приняли участие в проведении прямой линии с президентом России

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Впервые волонтеры приняли участие в организации и проведении прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба оргкомитета Года добровольца в России.

В течение двух недель 50 добровольцев обрабатывали обращения граждан, оперативно реагировали и решали возникшие проблемы. В студии прямой линии был организован сектор для волонтеров. Во время эфира они рассказывали Владимиру Путину о самых часто поднимаемых жителями России темах.

"Я хочу поблагодарить всех волонтеров, не только тех, кто сегодня в зале, за помощь в подготовке и проведении прямой линии и в целом за деятельность в самых востребованных для страны направлениях", — цитирует президента пресс-служба оргкомитета.

Волонтеры прямой линии при подготовке программы систематизировали обращения и старались оказать адресную помощь нуждающимся. После каждого обращения, требующего адресной помощи, они проводили анализ ситуации, связывались с профильными службами в регионе или муниципалитете, выявляли причины возникновения проблем и искали оптимальные пути решения.

Часть вопросов, требующих юридической помощи, также была решена до начала прямого эфира. Волонтеры-юристы помогли ветерану труда из Волгограда сохранить в собственности земельный участок, а также разобраться с коммунальными платежами и обязательными пенсионными выплатами.

В Севастополе фонд "Вера" устроил в хоспис онкологического больного, а в Омске добровольцы отремонтировали печь в доме инвалида Великой Отечественной войны.

Активно в работе прямой линии принимали участие волонтеры Победы. Они с особым вниманием относились к обращениям ветеранов. С их помощью удалось исполнить мечту 90-летнего участника боевых действий ВОВ из Крыма Михаила Шевченко, который благодаря прямой линии нашел своего однополчанина. Добровольцы смогли организовать встречу друзей в Калуге, где живет сослуживец Михаила Ивановича.