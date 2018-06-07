На Алтае прошла международная конференция добровольцев

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В городе Белокуриха в рамках форума "Алтай. Точки роста" 6 июня прошла II международная конференция "Международные молодежные и добровольческие инициативы во благо жизни и развития", сообщается на сайте "Добровольцы России".

В конференции приняли участие волонтеры-активисты и более 100 представителей международных волонтерских объединений, общественных организаций, реализующих добровольческие проекты.

Началась конференция с панельной дискуссии "Проблемы, которые решает добровольчество в странах СНГ", в ходе которой эксперты из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Молдовы поделились опытом решения волонтерами социально-экономических и гуманитарных проблем в каждой из стран, а также обсудили приоритетные цели устойчивого развития движения, в соответствии с которыми было принято решение о подготовке первых совместных волонтерских инициатив внутри стран Содружества.

"Сегодня на конференции мы анонсировали первый конкурс совместных проектов волонтеров стран СНГ, пилотный этап которого планируем начать уже в 2018 году. Мы рассчитываем, что совместные проекты позволят вывести сотрудничество между нашими странами на качественно новый уровень, активизировать обмен опытом в форме волонтерских стажировок и миссий", — рассказал заместитель руководителя департамента Национального фонда подготовки кадров Александр Клягин.