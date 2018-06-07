Добровольцы Челябинска активно формируют комфортную городскую среду

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Добровольцы Челябинска под руководством урбаниста Льва Владова активно развивают формирование комфортной городской среды, сообщает пресс-служба министерства образования и науки области.
Прошлым летом добровольцы обустроили новое место для отдыха челябинцев — сквер в центре города. Здесь появилась площадка в стиле тактического урбанизма — со скамейками и клумбами из дерева. Все материалы были куплены на собственные деньги молодых людей, обустроили площадку они своими силами. Место назвали Аллеей литературы, так как она расположена за публичной библиотекой.
"Цель тактического урбанизма — протестировать пространство, преобразив его за короткое время и небольшой бюджет", — рассказал Лев Владов.
В течение года активисты также украшают заржавевшие трансформаторные будки. Идеи для изображений предлагают сами горожане. Последней такой работой стал портрет Илона Маска на будке, расположенной недалеко от Южно-Уральского государственного университета.
Последней крупной работой команды под руководством челябинского урбаниста стало благоустройство территории возле храма Святой Троицы в начале этого лета. Там разместились скамейки из палет и клумбы с цветами.
Меньше чем за год Лев Владов собрал вокруг себя около 12 тысяч добровольцев. Вместе они в социальных сетях обсуждают, как можно комфортно обустроить то или иное место в городе, предупреждают друг друга о возможных ошибках и предлагают свежие идеи для развития городской среды.