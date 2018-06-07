Добровольцы Челябинска активно формируют комфортную городскую среду

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Добровольцы Челябинска под руководством урбаниста Льва Владова активно развивают формирование комфортной городской среды, сообщает пресс-служба министерства образования и науки области.

Прошлым летом добровольцы обустроили новое место для отдыха челябинцев — сквер в центре города. Здесь появилась площадка в стиле тактического урбанизма — со скамейками и клумбами из дерева. Все материалы были куплены на собственные деньги молодых людей, обустроили площадку они своими силами. Место назвали Аллеей литературы, так как она расположена за публичной библиотекой.

© фото предоставлено пресс-службой министерства образования и науки Челябинской области В течение года активисты также украшают заржавевшие трансформаторные будки. © фото предоставлено пресс-службой министерства образования и науки Челябинской области В течение года активисты также украшают заржавевшие трансформаторные будки.

"Цель тактического урбанизма — протестировать пространство, преобразив его за короткое время и небольшой бюджет", — рассказал Лев Владов.

В течение года активисты также украшают заржавевшие трансформаторные будки. Идеи для изображений предлагают сами горожане. Последней такой работой стал портрет Илона Маска на будке, расположенной недалеко от Южно-Уральского государственного университета.

Последней крупной работой команды под руководством челябинского урбаниста стало благоустройство территории возле храма Святой Троицы в начале этого лета. Там разместились скамейки из палет и клумбы с цветами.

Меньше чем за год Лев Владов собрал вокруг себя около 12 тысяч добровольцев. Вместе они в социальных сетях обсуждают, как можно комфортно обустроить то или иное место в городе, предупреждают друг друга о возможных ошибках и предлагают свежие идеи для развития городской среды.