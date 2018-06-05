Волонтеры Иркутского отделения ИРВЦ оказали помощь в проведении дня города

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. 2 июня волонтеры Иркутского регионального волонтерского центра (ИРВЦ) приняли участие в проведении Дня города, сообщает пресс-служба организации.

Добровольцы следили за порядком, раздавали праздничные флажки, помогали гостям пройти к трибунам, а также участвовали в карнавале.

"День города — одно из мероприятий, которое я запомню на всю жизнь. Я была волонтером на двух площадках. Мне дали возможность побыть тимлидером на одной из них, за что хочу сказать большое спасибо", — поделилась впечатлениями волонтер Виктория.