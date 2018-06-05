На Южном Урале объявлен набор волонтеров на научно-практическую конференцию

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На Южном Урале объявлен набор 28 волонтеров на научно-практическую конференцию "Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России", которая пройдет 6 июля в городе Троицке. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

На научно-практической конференции участники обсудят вопросы сохранения культурного наследия, традиций российского ислама, актуальные проблемы мирового исламского сообщества и многое другое.

В этом году мероприятие будет посвящено 230-летию Оренбургского магометанского духовного собрания, 185-летию со дня рождения Зайнуллы Расулева и 20-летию заключения соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской области и центральным духовным управлением мусульман России.