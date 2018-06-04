В ОП РФ прошел образовательный интенсив для добровольцев со всей страны

МОСКВА, 4 июн ‒ РИА Новости. 1 июня в Общественной палате прошли образовательные семинары для региональных координаторов единой информационной системы "Добровольцы России" и обучающий интенсив для региональных ресурсных центров поддержки добровольчества, сообщается на сайте организации.

По словам, члена Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Артема Метелева, главной целью мероприятия стало внедрение модели развития ресурсных центров, тиражирование лучших практик и содействие системному развитию инфраструктуры добровольчества в регионах Российской Федерации, а также повышение компетенций руководителей и представителей ресурсных центров поддержки.

Участникам семинара была представлена презентация модели ресурсных центров поддержки добровольчества, а также лучшие практики организации их деятельности. Также им рассказали о ключевых элементах системы "Добровольцы России", особенностях функционирования ее региональных разделов, а также об эффективных механизмам коммуникации оператора системы и региональных координаторов.

"Полтора года назад мы решили внедрить ресурсные центры поддержки добровольчества, в 17 регионах они уже существуют. В конце года мы бы хотели выйти на цифру 50, чтобы регионы имели ресурсы и компетенции обучать волонтеров. Мы разработали модель развития добровольческой деятельности на основе международных и региональных практик. Для нас ресурсный центр в регионе — это единое окно для внедрения федеральных программ", — отметил Артем Метелев.