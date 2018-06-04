В Москве прошел семинар для координаторов ЕИС "Добровольцы России"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В рамках Большого фестиваля добровольцев, в Общественной палате РФ прошел обучающий семинар для координаторов Единой информационной системы "Добровольцы России", сообщили в Ассоциации волонтерских центров.
В процессе семинара были презентованы новые и перспективные возможности ЕИС. Так, в ближайшем будущем, благодаря специально созданным личным кабинетам, координаторы системы смогут осуществлять верификацию организаций, наполнение информацией регионального раздела, приоритизацию новостей и обработку обращений, поступающих через единое окно от пользователей региона.