В Москве прошел семинар для координаторов ЕИС "Добровольцы России"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В рамках Большого фестиваля добровольцев, в Общественной палате РФ прошел обучающий семинар для координаторов Единой информационной системы "Добровольцы России", сообщили в Ассоциации волонтерских центров.

Впервые на одной площадке собралось более 85 региональных представителей системы. Портал является основным волонтерским интернет-ресурсом страны, в настоящий момент в системе зарегистрировано более 117 тысяч добровольцев, 5200 организаций и собрано 6500 возможностей для волонтеров. В ближайших планах стоит синхронизация "Добровольцев России" и АИС "Молодежь России".

В процессе семинара были презентованы новые и перспективные возможности ЕИС. Так, в ближайшем будущем, благодаря специально созданным личным кабинетам, координаторы системы смогут осуществлять верификацию организаций, наполнение информацией регионального раздела, приоритизацию новостей и обработку обращений, поступающих через единое окно от пользователей региона.