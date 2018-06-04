Ресурсные центры станут основой развития инфраструктуры добровольчества

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Управление ресурсами в сфере добровольчества в России требует системных решений для успешного развития волонтерского движения, формирования новых подходов, накопления и распространения передового опыта, считают организаторы обучающего семинара для членов федеральной программы "Ресурсные центры", прошедшего в Общественной палате РФ.

Как отметили в Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), для активизации добровольческого движения волонтерским организациям нужна качественная методическая, образовательная и ресурсная поддержка, а также эффективная инфраструктура. Поэтому роль организаторов добровольческой инфраструктуры могут взять на себя именно ресурсные центры поддержки добровольчества.

По мнению организаторов семинара, ресурсные центры позволят наладить эффективную коммуникацию и взаимодействие всех стейкхолдеров, распределяя необходимые потоки ресурсов для организации добровольческой деятельности в регионе.

Как сообщили в АВЦ, в 2017 году было создано 17 ресурсных центров, в 2018 году планируется увеличить их количество до 50, а к концу 2019 года ресурсные центры поддержки добровольчества должны появиться во всех 85 субъектах России.