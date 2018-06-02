Большой фестиваль добровольцев в "Сокольниках": как это было

2 июня в московском ПКиО "Сокольники" состоялся Большой фестиваль добровольцев, или экватор Года добровольца, как его на этапе подготовки называли участники и организаторы. О том, как прошел этот крупнейший фестиваль неравнодушных людей, читайте в материале спецпроекта "Год волонтера".

Около 10 тысяч волонтеров и представителей волонтерских организаций съехались в столицу, чтобы в неформальной обстановке поделиться результатами первой половины 2018 года и планами на вторую, а также весело и с пользой провести время в хорошей компании.

© Юлия Маклакова Участники Большого фестиваля добровольцев в "Сокольниках" © Юлия Маклакова Участники Большого фестиваля добровольцев в "Сокольниках"

Территория парка "Сокольники" сегодня была выкрашена в официальные яркие цвета Года добровольца. И даже те, кто мало знал о волонтерстве, на разнообразных лекциях или из уст самих волонтеров могли получить всю необходимую информацию и даже попробовать себя в этой роли.

Слова приветствия участникам фестиваля сказал председатель организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года добровольца Сергей Кириенко.

Я очень рад видеть ваши горящие глаза, слышать стук ваших сердец, потому что сегодня здесь собрались очень неравнодушные люди, и очень здорово, что в нашей стране все больше добровольцев и волонтеров. Сегодня их более 7 миллионов человек. Вы лучшие, вы лицо нашей страны, вы гордость нашей страны", — заявил заместитель руководителя администрации президента с главной сцены фестиваля.

Кириенко отдельно поблагодарил волонтеров чемпионата мира по футболу, которые будут встречать болельщиков со всего света, и добровольцев, принимавших участие в праздновании Дня Победы, которых было порядка 190 тысяч.

Он также выразил уверенность, что с большинством участников сможет встретиться 5 декабря на ежегодном форуме волонтеров, где будут подведены итоги конкурса "Доброволец России".

"Но для каждого добровольца и волонтера дело не в конкурсах, дело не в подарках и призах и даже не в календарных датах, <…> добровольчество — оно не в календаре, оно в сердце каждого из нас", — заключил Кириенко.

Императивная программа

Пространство фестиваля в парке "Сокольники" было поделено на восемь площадок: главная сцена, лекторий "Счастье" и "Добрые дела" и пять императивных, уже названием призывающих к действию, зон: малые лектории "Мечтай", "Твори", "Развивай", "Действуй" и "Сохраняй".

Фестиваль открыла яркая волонтерская зарядка на главной сцене, хотя многие добровольцы и до этого уже бодро танцевали под музыку.

Вокруг центрального фонтана расположились все самые интересные интерактивные площадки, и только лекторий "Счастье" — чуть в стороне от основной территории. Тут для самых упорных и хорошо ориентирующихся в пространстве парка на интерактивной секции "Разговор с добрыми людьми" представители благотворительных организаций рассказывали о тонкостях взаимодействия с волонтерами под руководством модератора, председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева.

© Юлия Маклакова Участники Большого фестиваля добровольцев в "Сокольниках" © Юлия Маклакова Участники Большого фестиваля добровольцев в "Сокольниках"

Например, директор по маркетингу благотворительного фонда "Память поколений" Наталья Шарапова рассказала, что для привлечения волонтеров и формирования позитивного образа молодого фонда можно и нужно использовать все маркетинговые инструменты.

"Мы пошли по пути бизнеса и сделали настоящий бренд, который на сегодняшний день, можно сказать, продаем: мы продаем наш значок (красная гвоздика — прим. ред.), мы продаем наш логотип, в котором тоже есть красная гвоздика, с которой ассоциируется наш фонд. Мы применили все возможные маркетинговые инструменты: брендбук, наружная реклама, везде говорили про значок. Мы к 2017 году поняли, что нас действительно узнают", — отметила Шарапова, подчеркнув, что каждой НКО необходимо формировать свой бренд.

Шарапова уверена, когда вашу организацию начнут узнавать, то начнут доверять. Когда начнут доверять, начнут заходить на сайт и проверять отчеты, смотреть, кому вы помогали.

Для волонтеров и посетителей парка, которым маркетинговые инструменты были интересны меньше, на территории "Сокольников" были организованы различные активности. Например, рядом с центральным фонтаном на магнитной доске можно было собрать карту добрых дел или порисовать на мольбертах, отправить слова благодарности близкому человеку и даже приютить бездомную собаку.

Не могли на фестивале обойти вниманием и самое главное событие этого года — чемпионат мира по футболу. О том, как организована деятельность волонтеров на таком масштабном мероприятии, рассказала директор департамента по работе с волонтерами АНО "Организационный комитет "Россия-2018" Татьяна Гомзякова.

Принципиальным отличием работы с волонтерами ЧМ-2018 является функциональная модель управления, а не централизованная, которую обычно используют на мероприятиях. Эта схема убирает посредников между добровольцами и теми, кому они помогают (представители функции).

"Наша система управления — это лидер функции, тимлидер — это уже волонтер и команда волонтеров. Если бы это была централизованная модель управления, на месте тимлидера был бы координатор волонтеров", — рассказала Гомзякова.

Она также отметила, что принципиально важно работать с ожиданиями волонтеров и объяснять, почему во время мероприятия им, например, нельзя фотографироваться со спортсменами или курить в униформе.

Слово героям дня

Во время фестиваля волонтерам представилась возможность проявить себя здесь и сейчас. Во второй половине праздника в парке случилась грустная история: у главной сцены потерялся четырехлетний Илюша. Ведущий концерта вынес мальчика на своих плечах и попросил всех дружно найти родителей ребенка. Добро восторжествовало, и маму мальчика получилось быстро найти.

Наталья Борисовна из Брянской области — "серебряный" волонтер, помогает учиться своему внуку и организовала интересный проект: школьники собирают крышки от различных бутылок, которые потом отвозят на переработку.

"Большой фестиваль добровольцев — замечательный праздник, потому что он очень информативный, я хожу и всем рассказываю о моих проектах", — сказала она, добавив, что совершенно комфортно чувствует себя в окружении молодых людей и даже знает значение таких слов, как "кастом плей" и "кастом батл".

О пользе фестиваля говорила и волонтер Анна из Ульяновска. Она весь день провела в лектории "Мечта", где слушала об инклюзии.

"Я даже поняла, что у меня есть идеи, и я хочу реализовать свой проект тоже в этом направлении", — рассказала Анна, добавив, что Год добровольца в целом помог волонтерам наладить общение и обмен опытом друг с другом.

О пользе встреч и общения на фестивале говорила и Дарья, руководитель московского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики".

Такие фестивали заряжают эмоциями, после них хочется творить, создавать, что-то придумывать. Сегодня много друзей и коллег встретили. Для нас это, с одной стороны, работа, а с другой — праздник дружбы, когда мы встречаем наши региональные отделения и обсуждаем планы", — рассказала она.

Но даже для тех, кто еще не стал волонтером, фестиваль в "Сокольниках" стал интересным и увлекательным событием.

Например, Дмитрий и Елена приехали на автотюнинг-шоу, но разочаровались в нем и рады, что смогли принять участие в Большом фестивале добровольцев.

"Я хочу стать волонтером и помогать людям бесплатно, буду бороться с мусором, за чистоту парков, чтобы никто не сорил", — сказал Дмитрий, однако практического опыта в этом деле у него нет, говорит, работа не позволяет стать добровольцем.

А вот у Марии и Дианы волонтерский опыт был: девушки со школой помогали детям — организовывали для них праздники. Они хотят и дальше участвовать в социальном добровольчестве — их привлекает возможность помогать.

"Мы только пришли на праздник, — рассказали девушки, которых корреспондент спецпроекта отвлек от рисования на мольберте. — Сейчас все посмотрим и на концерт пойдем."

Концерт на главной сцене стал заключительным мероприятием фестиваля и собрал вместе как волонтеров, так и просто посетителей парка. Видимо, организаторы предусмотрели такой ход событий и между выступлениями звезд и важных гостей включали яркие ролики о волонтерах, которые рассказывали свои истории. Таким образом, даже тот, кто не знал о волонтерстве ничего, смог приобщиться к этому важному делу.

Экватор — хорошо, а что дальше?

В комментарии корреспонденту спецпроекта "Год волонтера" директор "Роспатриотцентра" Ксения Разуваева рассказала о дальнейших планах добровольцев.

"Первое полугодие прошло, дальше у нас, конечно же, самый активный период — лето. У нас запускается целая серия конкурсов, направленных на вовлечение большего количества людей, чтобы лето было проведено с пользой", — сказала Разуваева.

© Юлия Маклакова Участники Большого фестиваля добровольцев в "Сокольниках" © Юлия Маклакова Участники Большого фестиваля добровольцев в "Сокольниках"

1 июня был запущен конкурс "Добро не уходит на каникулы", в рамках которого в летних лагерях на базе 35 тысяч школ и детских центров ребята смогут принять участие в полезных квестах. Разуваева отметила, что победители осенью поедут в Артек и другие детские центры.

Продолжат работу и окружные добровольческие форумы, а также волонтерские смены будут на "Тавриде" и "Территории смыслов".

Осенний период, по словам Разуваевой, направлен на подведение итогов, а финальным отчетным мероприятием 5 декабря станут форум и вручение премии "Доброволец России".