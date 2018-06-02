Кириенко: для добровольчества не существует границ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Стать волонтером может каждый, вне зависимости от возраста и профессии, более того, сейчас в России появляется все больше добровольческих проектов и организаций. Об этом рассказал журналистам на фестивале в "Сокольниках" председатель оргкомитета по проведению Года добровольца в России, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Практически каждый день появляются какие-то проекты для волонтеров, которых не было раньше. В этом году добровольцы впервые участвовали в подготовке послания президента, в церемонии инаугурации. Сегодня волонтеры участвуют в сборе звонков и обращений к предстоящей прямой линии президента", — сказал он.

Кириенко также сообщил, что сравнительно новым направлением добровольчества являются волонтеры-юристы, которые в свободное от работы время оказывают юридические консультации и помогают гражданам решить их вопросы.

Помимо этого, по словам Кириенко, у волонтеров появляются новые возможности помогать в рамках своей основной профессии: например, логопеды в выходные дни приходят в социальные учреждения, чтобы помочь детям в постановке речи.

Я бы сказал, что сегодня нет границ для волонтерства. И лично меня радует, что в России становится больше неравнодушных людей. Все, кто сегодня собрался здесь, очень разные, но их объединяет то, что они стремятся что-то поменять не только в своей жизни, но и в жизни окружающих", — подчеркнул Кириенко.

Заместитель руководителя администрации президента отметил, что Большой фестиваль добровольцев поможет россиянам не только больше узнать про волонтерство в целом, но и найти интересное для себя направление.

"Для каждого, кто хочет найти себя в волонтерстве и добровольчестве, сегодня есть уникальная возможность. Здесь, в "Сокольниках", каждый может выбрать себе что-то по душе", — отметил он.

В завершение добровольцы обратились к Кириенко с просьбой о небольшом напутствии, однако Сергей Владиленович сказал, что волонтеры не нуждаются в этом, так как сами являются примером для подражания.

"Но я хочу пожелать вам сохранять улыбку, стремление помогать другим людям и готовность брать на себя ответственность, больше новых друзей, единомышленников и новых возможностей, чтобы реализовать себя", — заключил он.