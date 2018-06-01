В Артеке стартовала волонтерская смена "Лига добровольческих отрядов"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В международном детском центре "Артек" начала работу тематическая смена "Лига добровольческих отрядов". Путевки на нее получили 150 детей, среди которых победители конкурса добровольческих инициатив "Хочу делать добро", всероссийского конкурса "Доброволец России", а также активные участники проектов федеральной программы по развитию школьного волонтерства "Ты решаешь!", сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.

Одним из ключевых элементов программы смены, которая продлится до 15 июня, является знакомство с лучшими добровольческими практиками, реализуемыми в России. О них детям расскажут представители АВЦ, Агентства стратегических инициатив, Российского движения школьников и движения "Волонтеры-медики".

В ходе пребывания в лагере дети смогут расширить представление о добровольчестве и стать участниками специальной образовательной программы, которая будет включать занятия по проектному менеджменту волонтерских инициатив. Кроме того, в течение смены параллельно с теоретическим курсом будет проходить разработка и реализация реальных добровольческих акций.

По итогам работы из лидеров региональных делегаций будут выбраны послы Лиги добровольческих отрядов, задачей которых станет популяризация детского волонтерского движения в регионах.