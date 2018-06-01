Новые волонтерские программы привлекут юных добровольцев Урала

Новые федеральные программы будут внедрены в добровольческую деятельность Свердловской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам исполнительного директора ресурсного центра добровольчества "Сила Урала" Владислава Овчинникова, это позволит увеличить число уральских волонтеров, привлечь новых людей в ряды добровольцев.

Среди федеральных программ, которые реализуются на Урале, — "Городские реновации" и "Ты решаешь".

Федеральная программа "Ты решаешь" объединяет в единую систему инициативы Ассоциации волонтерских центров по развитию волонтерства среди детей и подростков. В результате создаются сообщества юных лидеров волонтерского движения, реализующих социальные проекты в регионах России.

Федеральный проект "Городские реновации" создан для вовлечения студентов и добровольцев в развитие городской среды и сферы ЖКХ.