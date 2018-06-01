Год волонтера
#ЛетоСПользой: больше 15 тыс. добрых дел совершат школьники за каникулы
© РИА Новости / Антон Денисов
11:3201.06.2018
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#ЛетоСПользой: больше 15 тыс. добрых дел совершат школьники за каникулы

1 июня стартует всероссийский конкурс "Добро не уходит на каникулы" в рамках Года добровольца в России.

Это квест-игра, которая мотивирует детей и подростков совершать конкретные полезные дела. Накормить бездомных животных, очистить двор от мусора, провести просветительские обучающие мероприятия с детьми помладше, помочь пенсионерам и многое другое смогут дети этим летом, сообщает официальный сайт Года добровольца. О совершенных поступках ребята будут рассказывать в социальных сетях, показывая, что добрые дела — это легко и интересно.

С дружбою, с книгою, с песнею: как волонтеры-наставники помогают ровесникам
© РИА Новости / Владимир Вяткин
С дружбою, с книгою, с песнею: как волонтеры-наставники помогают ровесникам

Задания конкурса еженедельно будут появляться на официальной странице в социальной сети. Они охватят 10 тематических направлений: "Свой дом/квартира", "Природа", "Культура", "Семья", "Школа", "Спорт/ЗОЖ", "Животные", "Пожилые люди", "Двор" и "Младшие дети". Помимо этого в игру включены задания от звезд и событийные номинации (День России, День отца).

Каждую неделю организаторы будут выбирать трех победителей, а по итогам всего конкурса определятся обладатели суперпризов. Чем больше добрых дел сделают все участники конкурса, тем больше заданий и призов появится.

Лучшие смогут выиграть путевку во всероссийский детский центр, тур на Камчатку или в Крым, лонгборд, экшн-камеру, гироскутер, фотоаппарат и другие ценные призы.

Участником конкурса может стать любой ребенок и подросток в возрасте до 18 лет, проживающий в России. Итоги конкурса будут подведены 28 августа, а призы будут разыграны 9 сентября.

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