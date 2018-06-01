Поисковики помогли исследователям во время экспедиции на Большой Тютерс

С 14 по 25 мая прошла совместная экспедиция на остров Большой Тютерс. В ней приняли участие представители Русского географического общества, специалисты геофизики из Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова РАН, а также представители ООД "Поисковое движение России".

Участники исследовали объекты военно-технической истории, обнаруженные в акватории Финского залива в 2017 году, а также оценивали возможности их эвакуации, сообщает сайт движения.

В результате разработан план эвакуации трёх зенитных пушек, пункта управления артиллерийским зенитным огнём, а также неустановленного объекта, предположительно, прожектора, заваленного пятиметровым слоем песка.

В ходе экспедиции исследователи изучили геофизические аномалии, обнаруженные в прошлом году. Две из них оказались артиллерийскими складами. Было принято решение о проведении дальнейших работ совместно с сапёрами.

Эвакуация найденных объектов военно-технической истории запланирована на август. Артефакты пополнят экспозицию западного филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" в Кронштадте.