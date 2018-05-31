На форуме "Сообщество" прошел мастер-класс для волонтеров-медиков

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На площадке форума "Сообщество" в Ханты-Мансийске участники мастер-класса выяснили, какие опасности могут ожидать волонтера-медика.

Во время мастер-класса его участники разделились на группы, каждая из которых определяла список возможных рисков, с которыми могут столкнуться волонтеры-медики в процессе их работы.

Так, самым главным риском стало недоверие к волонтеру — как со стороны пациента, так и со стороны медперсонала и всей медицинской структуры.

Второй по частоте возникновения риск — это риск слабой подготовки волонтеров, их недостаточной компетентности и информированности.

Третий риск — низкая квалификация наставников, недостаток мотивации тех людей, которые призваны помогать волонтерам делать их работу.

"Везде мы говорим примерно об одних и тех же вещах, но сегодня на этом мероприятии присутствовали такие волонтерские организации, которые привнесли свежий взгляд в эту программу. Из-за того, что у них несколько другое видение и понимание волонтерства, они озвучили такие риски, о которых никогда не говорили наши региональные отделения", — резюмировала итоги мастер-класса координатор по региональному развитию всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Светлана Сысоева.