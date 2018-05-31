Внутри "Сообщества" – волонтер о работе на форуме

Что форум воспитал в добровольцах, перед кем волонтеры чувствуют ответственность и остается ли у них время на личную жизнь? Секреты регионального форума ОП РФ "Сообщество" раскрыла волонтер — студентка Ханты-Мансийской медицинской академии Юлия Шапкина.

— Как ты попала на этот форум?

— Я принимала участие в различных мероприятиях, но на таком крупном никогда не была. Когда меня пригласили в качестве волонтера, отказаться не смогла. Было очень интересно узнать, как это происходит, как проходит организация.

— Зачем нужны волонтеры на этом мероприятии?

— Волонтеры — это связующая нить между организаторами, участниками и гостями форума. Мы каждому из них можем помочь сориентироваться, предоставить нужную информацию.

Но часто к нам обращались с совершенно неожиданными вопросами. К сожалению, мы не можем все знать, к тому же волнуемся.

Здесь мы сидели на регистрации, помогали в залах — подносили микрофоны. Общались с организаторами, чтобы на форуме было удобно и нам, и гостям.

— Какой опыт вы получили, участвуя в таком крупном мероприятии?

— Очень много людей, все нервничают. Многие приходят на регистрацию за пять минут до окончания. Конечно же, перед стойкой большая толпа, все раздражаются, спешат.

Это очень интересный опыт. Надо быстро и четко, с улыбкой "обезвредить" возмущенного человека.

Благодаря этому форуму я научилась держать себя в руках, во время большой суматохи и неразберихи. Мысли, эмоции — под контролем. Улыбнулся и с чувством, толком, расстановкой сделал все, что нужно. От этого получаешь наслаждение.

Здесь было очень много людей — из правительства, важные и значимые люди из других городов, и со всеми ты должен достойно общаться.

— Как ты взаимодействуешь с другими волонтерами?

— Я считаю себя коммуникабельным человеком. И мне спокойно. Чувствую себя в команде и знаю, что, если будет необходимость, помогут, подменят, поддержат. Какие бы отношения между нами ни были, так как это важное мероприятие, это ответственность, невзирая ни на что, надо друг друга спасать.

— Перед кем чувствуешь ответственность на этом мероприятии?

Прежде всего перед собой — нельзя оплошать. И, конечно, перед организаторами, участниками — перед всеми, кто здесь участвует.

— Как давно занимаешься волонтерством?

— С 9-го класса. Мы приходили к ветеранам Великой Отечественной войны, приглашали в школу, устраивали чаепития. Я с удовольствием этим занималась. Мне очень нравятся люди той эпохи, они несут в себе частичку истории и пытаются этим поделиться. Наслаждаюсь моментами, когда участники ВОВ, дети войны нам рассказывают о том времени. Понимаю, что из года в год им больно об этом говорить, потому что война — это беда, смерть, кровь. Не каждый это выдержит.

Сейчас, к сожалению, на это практически нет времени, но при любой возможности стараюсь уделить время ветеранам.

Также постоянно участвую в различных мероприятиях и их организации. Например, устраиваем праздники для детей.

— Волонтерство поменяло твою жизнь?

— Да. Я теперь к своему времени очень трепетно отношусь — расписана каждая минута. Хочется участвовать везде, но так как у нас сложная учеба, надо грамотно распределять время и возможности.

При этом у меня своя личная жизнь, я также общаюсь со своими друзьями. Некоторых друзей даже удалось привлечь в волонтерство. Например, на форуме "Сообщество" со мной работает подруга.

Беседовала Ксения Алфимова