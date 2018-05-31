Губернатор Волгоградской области провел встречу с добровольцами

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел встречу с волонтерами региона, в рамках которой участники обсудили участие молодежи в развитии области добровольчества, проведение матчей чемпионата мира, а также создание новой современной инфраструктуры, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Во встрече приняли участие более 250 представителей волонтерских объединений области: городские волонтеры ЧМ-2018, волонтеры Оргкомитета ЧМ-2018, волонтеры Победы, представители экологических добровольческих объединений.

По словам губернатора, активные, неравнодушные молодые люди стали вдохновителями и движущей силой многих преобразований в регионе. Так, по инициативе молодежи в пойме реки Царицы создан интерактивный музей "Россия — моя история", студенты разработали проекты по дальнейшему обустройству ранее заброшенной территории. Молодые архитекторы также внесли свои предложения при планировании мемориального парка у подножия Мамаева кургана.