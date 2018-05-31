Развитие корпоративного волонтерства обсудили на форуме "Сообщество"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На форуме "Сообщество" спикеры секции "Корпоративное волонтерство" отметили динамичный рост внимания государства, бизнеса и общественных организаций к проблематике корпоративного волонтерства, увеличение волонтерских программ и более интенсивную вовлеченность населения в процесс добровольчества, сообщает пресс-служба ОП РФ.

"Корпоративное волонтерство сейчас набирает обороты. И сегодня мы специально собрали разные практики корпоративного волонтерства — от индивидуальных предпринимателей, из муниципалитетов, банковской сферы, чтобы потом эти системы тиражировать в других регионах", — заявил член Общественной палаты Илья Семин.

По словам первого заместителя исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадима Ковалева, для успешного развития корпоративного волонтерства с компаниями нужно говорить с позиций рационализма.

"Корпоративное волонтерство компаниям выгодно. Во-первых, это существенная экономия средств, потому что организовать волонтерскую акцию дешевле, чем спонсировать футбольный клуб, во-вторых, это возможность выявить лидеров среди сотрудников и формировать тот самый социальный лифт, в котором так нуждаются сотрудники", — отметил он.