Какие волонтеры нужнее, обсудили на форуме "Сообщество" в Ханты-Мансийске

Развитие и возможности добровольческой деятельности обсудили руководители успешных волонтерских проектов на пленарной сессии "Год добровольца: вызовы, возможности, задачи" в рамках форума "Сообщество" в Ханты-Мансийске.

Кто важнее, социальные волонтеры, которые опекают ветеранов и инвалидов, или волонтеры, помогающие на крупных спортивных мероприятиях? Участники форума активно спорили о том, какое направление приоритетнее. Также представители различных добровольческих проектов поделились опытом, рассказали о проблемах, трудностях в работе и обсудили пути решения.

Волонтерство как норма

Руководитель дирекции по проведению Года добровольца в России, директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Ксения Разуваева рассказала о развитии волонтерского движения в последние годы в России, а также обозначила точки роста для развития добровольчества.

"Мы ставим задачу — сделать волонтерство не чем-то выдающимся, а нормой и образом жизни. Для этого нужно создать условия и простые инструменты вовлечения большого количества людей в добровольческую деятельность", — считает Разуваева.

Необходимо развивать единую платформу волонтерских проектов, где любой желающий сможет быстро и просто найти дело по душе. Кроме того, такая система позволит наладить взаимодействие между чиновниками и добровольцами.

Без государства невозможно

Представитель и волонтер трудового дома для бездомных "Ной" Мария Винокур считает приоритетными в добровольчестве социальные сферы.

"Я верю в нашу молодежь и поддерживаю участие в спортивных мероприятиях. Но не хочу, чтобы забывали и игнорировали социальные проблемы", — говорит она.

По словам Винокур, общество негативно, даже враждебно настроено против бездомных людей. По результатам опроса, большинство считает, что помогать им должно государство.

Люди сначала судят, а потом решают, помогать человеку в беде или нет. Это не признак сильного общества. Пока мы отрицательно настроены к таким людям, государство не боится игнорировать проблему".

Важной задачей в развитии помощи людям, оказавшимся без крова, волонтер назвала просвещение населения: кто такие бездомные, по каким причинам оказываются на улице, как им помочь и т.д.

Винокур считает, что нужно бороться с агрессией общества и жаждой суда. Люди должны знать, что никто не застрахован от беды. И если горожане будут понимать проблему, то и бездомных будет меньше.

"Когда объединяются государство и общественные силы, проблема решается. У нас есть позитивный опыт в сфере адаптации бездомных, возвращении их к нормальной жизни. Но без поддержки государства изменить общественное мнение невозможно", — отмечает Мария Винокур.

Волонтеры — это не на один день

По мнению председателя центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой, привлечение добровольцев к работе на крупных спортивных мероприятиях не менее важно для развития волонтерства в целом.

Например, Универсиада в Казани и Олимпиада в Сочи помогли тысячам людей по всей стране идентифицировать себя как добровольца и поверить в свои силы. Люди поняли, что можно после учебы или работы не смотреть телевизор, а стать частью большого праздника, события.

"Особенно этот вопрос очень важен для молодого поколения. Благодаря крупным ярким событиям люди видят, на кого равняться, узнают о новых возможностях для себя", — считает Амельченкова.

У волонтеров меняется взгляд на жизнь — они видят проблемы и стараются помочь. Так рождаются новые добровольческие проекты.

"Важно заразить людей идеей добровольчества. Волонтеры — это не на один день, а смысл жизни и мировоззрение", — отмечает Ольга Амельченкова.

Кибердружина

Интернет, гаджеты и социальные сети стали неотъемлемой частью жизни людей почти всех возрастов и профессий.

Руководитель федерального проекта "Кибердружина" Григорий Пащенко рассказал о том, кто такие белые хакеры и чем они занимаются.

"Мы увлекаем молодежь в белый хакинг, обучаем информационной безопасности, занимаемся профилактикой кибертерроризма, помогаем раскрывать различные преступления, разоблачать мошенников и коррупционеров", — рассказал он.

Все киберволонтеры — это люди без специального образования. По словам Григория, с ними особенно интересно работать — помогать создавать сложные устройства и системы.

Сначала волонтеры обучаются, а потом читают лекции, создают приложения, тестируют сайты компаний на предмет взлома, и сами уже проводят мастер-классы.

В завершении встречи член Общественной палаты, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев пригласил участников дискуссии к сотрудничеству с рабочими группами ОП и обсуждению вопросов уже на новом уровне.