Ольга Амельченкова встретилась с "Волонтерами Победы" Югры

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. 29 мая, в преддверии открытия окружного форума "Сообщество" в Ханты-Мансийске, член комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Ольга Амельченкова встретилась с активистами Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Ханты-Мансийском федеральном округе, сообщается на сайте организации.

Вместе начальником управления молодежной политики и воспитания детей департамента образования и молодежной политики ХМАО Геннадием Забайкиным она обсудила итоги работы и планы движения на будущее.

Также во встрече приняла участие победитель всероссийского конкурса "Послы Победы" Виктория Корепанова.

"Ко мне еще до сих пор не пришло осознание, что я стала частью такого масштабного события и увидела все своими глазами. Это непередаваемое чувство — лично пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны, поздравить их, поблагодарить за Победу и мирное небо над головой. Очень здорово, что в нашей стране есть так много действительно неравнодушных людей, с которыми мне посчастливилось познакомиться", — отметила она.