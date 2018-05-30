Добровольцы помогли в организации конкурса "Авиадартс-2018"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Волонтеры Рязанской области приняли участие в организации всероссийского этапа конкурса "Авиадартс-2018", который стартовал 26 мая на полигоне Дубровичи, сообщает пресс-служба оргкомитета Года добровольца в России.

Гостями мероприятия стали более 10 тысяч зрителей, которым помогали 100 добровольцев, отобранных через интернет.

Спектр обязанностей волонтеров на соревнованиях лучших летчиков России был достаточно широк: кто-то работал на трибунах со зрителями, кто-то встречал гостей и помогал с навигацией. Кроме того, в составе добровольческой группы присутствовали волонтеры-медики и спасатели.

Перед мероприятием каждый волонтер прошел специальное обучение: в рамках предварительного выезда на полигон добровольцы пообщались с организаторами, осмотрели территорию, а также прослушали вводные инструктажи от представителей специальных служб и правоохранительных органов.