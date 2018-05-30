Посвященный вопросам добровольчества форум "Сообщество" стартовал в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая — РИА Новости. Основные проблемы и пути дальнейшего развития волонтерского движения обсудили в Ханты-Мансийске эксперты и представители общественных организаций в рамках пленарной сессии на региональном форуме ОП РФ "Сообщество", посвященном гражданской активности и добровольчеству.

В ходе пленарной дискуссии спикеры подняли несколько неоднозначных, но важных тем: необходимо ли разделять общественность и государственные органы, стоит ли всем волонтерским организациям объединяться в одну структуру или нет.

По словам секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, количество волонтеров в России варьируется от 1,5 до 10 млн человек.

"Есть добровольческие движения, которые находятся в поле зрения государства, есть волонтеры, которые практически не взаимодействуют с властью. Надо ли налаживать такое взаимодействие? Я не имею ответов на большинство вопросов, которые сейчас стоят. Сегодняшний форум нужен, чтобы получить ответы на эти вопросы и двинуться дальше", — отметил он.

На региональном уровне уже сейчас существуют позитивные примеры взаимодействия общественных организаций, в том числе волонтерских, с государственными органами. Об этом рассказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Гражданское общество в нашем регионе сознательное, и в этом большая заслуга всех тех поколений, которые до нас занимались этим вопросом, может быть даже не ставя перед собой такую задачу", — отметила она.

Губернатор уверена, что необходимо создать условия, при которых власть и общество не нужно разделять. При этом, по ее словам, в некоторых сферах подобное разделение необходимо. В качестве примера Комарова привела участникам панельной сессии опыт Сургута, жители которого в определенный момент предложили региональным властям совершенно безвозмездно выполнять их функции.

Важность использования потенциала волонтерского движения и искреннего желания людей помогать в своем выступлении отметила и директор "Роспатриотцентра" Ксения Разуваева.

"Для того, чтобы делать добрые дела и заниматься волонтерством, не нужен ни год, ни закон, потому что это на самом деле порыв души, то, что идет от чистого сердца. Вместе с тем у нас есть миссия сделать волонтерство неотъемлемой частью жизни россиян", — подчеркнула она.

Для достижения этой цели, по словам директора "Роспатриотцентра", надо создать условия для вовлечения людей в волонтерское движение: простые инструкции, возможности и инфраструктуру. В Год добровольца, по мнению Разуваевой, стоит уделить дополнительное внимание ключевым вопросам и точкам роста.

Одной из таких проблем является сложность во взаимодействии волонтеров и чиновников, подчеркнула спикер. Для решения этой задачи для государственных служащих будет запущена программа обучения работе с добровольцами.

© Мария Ферсман Спикеры обсудили ряд важных вопросов, в частности, важность использования потенциала волонтерского движения и искреннего желания людей помогать © Мария Ферсман Спикеры обсудили ряд важных вопросов, в частности, важность использования потенциала волонтерского движения и искреннего желания людей помогать

Губернатор ХМАО в свою очередь предложила обучать волонтеров и чиновников на одной площадке, чтобы не возводить между ними дополнительные барьеры, и тогда они будут "одними глазами" смотреть на существующие проблемы.

По просьбе модератора сессии председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев рассказал о том, почему некоторые волонтерские объединения не стремятся к публичности.

Волонтерство — очень тонкая материя, она где-то в глубине души. Не каждый хочет, чтобы кто-то другой знал, что человек кому-то помогает, посещает детский дом, жертвует деньги на благотворительность. Это нормально, это надо уважать", — подчеркнул он,

Метелев также отметил, что существуют добровольческие организации, готовые взаимодействовать с другими сообществами. Для тех, кто нуждается в объединении, общении и обмене опытом, создаются структуры подобные АВЦ. Однако, по мнению спикера, необходимо налаживать сотрудничество со всеми типами организаций.

"Задача Года добровольца — построить те механизмы, которые позволят выявлять даже в самых маленьких городах лидеров, которые не состоят в каких-либо организациях, сами не являются руководителями, но у них есть классные инициативы и потребность в том, чтобы их поддержали", — заключил Метелев.