Волонтеры примут участие в мероприятиях фестиваля добровольцев в Москве

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В рамках Большого фестиваля добровольцев, который будет проходить в Москве с 31 мая по 2 июня, волонтеры облагородят территории хосписов и уберутся на берегах рек и озер, сообщает пресс-служба оргкомитета Года добровольца.

Волонтеры вместе с сотрудниками фонда "Вера" облагородят территории пяти хосписов, в том числе посадят цветы, покрасят лавки и помоют окна. Экодобровольцы устроят субботник на берегу Москвы-реки, "серебряные" добровольцы сделают открытки и игрушки для детей.

31 мая волонтеры встретятся с воспитанниками психоневрологического интерната и детьми, которые находятся на лечении в Российской детской клинической больнице. Также участники фестиваля посетят приют для кошек и собак "Бирюлево", привезут корм и помогут в уборке вольеров.