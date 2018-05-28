В Воронеже прошел заключительный семинар "Эстафеты поколений"

В рамках семинара представители ветеранского сообщества и молодежных общественных организаций посетили различные тренинги и мастер-классы по ключевым направлениям работы проекта: "Гражданская ответственность и патриотическое воспитание", " Основы ораторского искусства", "Связь поколений. Конструктивные техники взаимодействия", "Молодежный потенциал в патриотическом воспитании".
В мероприятии приняли участие около 200 представителей ветеранских организаций и всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" из 7 регионов Центрального федерального округа.