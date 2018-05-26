Разуваева: волонтерство должно стать нормой для всех россиян

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Добровольчество в целом присуще российским гражданам, но оно должно стать нормой для всех слоев общества. Об этом на сессии "Волонтерство как потенциал развития здорового общества" в рамках Международного молодежного экономического форума в Санкт-Петербурге заявила директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева, сообщает пресс-служба Года добровольца в России.

"В целом волонтерство присуще населению России. Но проведение Года добровольца — это признание движения и его вклада в развитие страны, а также точка роста. Для нас важно, чтобы волонтерство стало нормой для всех россиян, независимо от возраста, профессии и социального статуса", — подчеркнула она.

На мероприятии также выступил заместитель исполнительного координатора Программы добровольцев ООН (ДООН) Тойли Курбанов, который рассказал о развитии добровольческого движения в разных странах мира. По его словам, до 1 миллиарда человек на планете вовлечены в волонтерскую деятельность, а порядка 109 миллионов занимаются добровольчеством на постоянной основе.

Россия — важная волонтерская держава. Это выражается не только в цифрах, но и в разнообразии направлений, развивающихся в стране", — отметил Курбанов.

Он также сообщил, что в июне этого года стартует конкурс на право стать волонтером ООН. Выбранные кандидаты начнут работу в медицинском, спасательном, социальном и других направлениях уже в сентябре.

В 2018 году в рамках Петербургского международного экономического форума впервые проходит Международный молодежный экономический форум, организованный по поручению президента РФ фондом "Росконгресс" и Федеральным агентством по делам молодежи. В программе мероприятия запланировано более 10 панельных сессий, на которых молодые специалисты обсудят экономические и политические вопросы с чиновниками, лидерами международного и российского бизнеса, а также крупнейшими международными экспертами и учеными.