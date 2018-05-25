Вологодские поисковики подвели итоги весенней "Вахты памяти – 2018"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Промежуточные итоги "Вахты памяти — 2018", которая проходила с 22 апреля по 10 мая, подвело вологодское региональное отделение "Поискового движения России". Всего в экспедициях приняло участие более 250 человек, сообщается на официальном сайте организации.

За этот период усилиями добровольцев были найдены останки 159 солдат Рабоче-крестьянской Красной армии, 10 смертных солдатских медальонов, медаль "За отвагу", подписные предметы быта и амуниции.

8 мая на воинском мемориале "Новая Малукса" в Кировском районе Ленинградской области были похоронены останки 68 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны и найденных в рамках межрегиональной поисковой экспедиции "Вороново-2018". С ними обнаружены пять медальонов (два оказались пустыми), медаль "За отвагу", подписная ложка. Удалось установить имена лишь пятерых бойцов.

Результатом экспедиции "Ошта-2018" стали 10 найденных солдат. Поисковики обследовали места Оштинский обороны — единственного в регионе места, которого непосредственно коснулись военные действия.

"Вологодский поисковый отряд" также принимал участие в межрегиональной поисковой экспедиции "Ржев-2018", которая проходила в Ржевском районе Тверской области. Поисковикам удалось найти останки 66 воинов. Родные солдат найдены и останки переданы для погребения.

Шесть бойцов обнаружены во время вахты в районе урочища Вороново поисковым отрядом "Бери шинель…". При одном из солдат обнаружили опасную бритву, на которой нацарапана надпись "Крюков". Поисковики предполагают, что это фамилия погибшего.