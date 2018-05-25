Волонтерский корпус помог в организации III Студенческого форума стран ШОС

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Активисты Волонтерского корпуса Новосибирской области помогли в организации III Студенческого форума стран ШОС, который проходил 18-20 мая в Новосибирске, сообщается на официальной странице движения в социальной сети.

В течение трех дней волонтеры регистрировали, встречали и сопровождали участников форума, консультировали их по разным вопросам.

"Это были очень интересные и насыщенные дни. Работали очень организованно и в слаженной команде. Я впервые на подобном мероприятии, и мне очень понравилось! Хотелось бы побывать на форуме и в следующий раз, возможно, уже в качестве участника", — поделилась впечатлениями одна из волонтеров.