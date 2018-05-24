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ОНФ организовал в Иркутской области учения противопожарных отрядов
© РИА Новости / Виталий Аньков
18:1724.05.2018
(обновлено: 18:19 24.05.2018)
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ОНФ организовал в Иркутской области учения противопожарных отрядов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Активисты ОНФ организовали обучающие мероприятия для добровольцев мобильных противопожарных отрядов в Качугском районе Иркутской области, сообщается на официальном сайте ОНФ.

Как пояснил координатор группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович, Общероссийский народный фронт с начала этого года приступил к созданию мобильных добровольческих противопожарных отрядов для тушения лесных пожаров и защиты населенных пунктов, преимущественно в регионах Сибири и Дальнего Востока.

"Только совместными усилиями мы можем снизить количество лесных пожаров, представляющих большую угрозу для сел, деревень и для экологии в целом. И поэтому мы совместно с министерством лесного комплекса региона, добровольной пожарной охраной ВДПО оказываем всяческое содействие формированию отрядов добровольцев из местных жителей, которые в случае необходимости могут самостоятельно, до прибытия основных сил, начать тушение огня", — пояснил Сергей Апанович.

Тушение лесных пожаров в Иркутской области. Архивное фото
© Фото : страница "ГУ МЧС России по Иркутской области" в соцсети вКонтакте
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Участников мобильных отрядов обеспечили мотопомпами, бензопилами, спецодеждой, касками, обувью, ранцевыми огнетушителями и другим пожарно-техническим инвентарем. Добровольцы застрахованы от несчастных случаев, укусов энцефалитного клеща и имеют возможность пройти медосмотр. Активисты Общероссийского народного фронта провели с добровольцами теоретические и практические занятия.
По словам добровольца, активиста ОНФ Олега Черкашина, к эффективному предотвращению пожаров должны быть готовы и люди, и техника:

"Раньше нам не хватало мотопомп, экипировки, инвентаря. И занятия нам нужны для того, чтобы знать, что делать, если во время пожара вдруг изменился ветер, на каком расстоянии должны находиться друг от друга. Теперь у нас есть снаряжение, проводится обучение. Говорят, тяжело в учении — легко в бою. Думаю, лучше готовиться к тушению пожаров заранее, чем постигать эту науку на горьком опыте".

Координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов подчеркнул, что президент России, лидер ОНФ Владимир Путин уделяет большое внимание развитию добровольчества в разных сферах, в том числе и в экологии.

"Общероссийский народный фронт всячески поддерживает формирование и деятельность таких мобильных противопожарных отрядов, как в Иркутской области, потому что в конечном счете это повышение безопасности людей, жителей регионов, сохранности населенных пунктов, улучшение экологической ситуации и сбережение лесных богатств страны. Вместе с тем, помимо развития добровольчества, необходимо создание автоматической системы постоянного мониторинга лесов без участия человека. По этому направлению мы сейчас активно взаимодействуем с МЧС и Росприроднадзором и надеемся, что эта система будет создана в самое ближайшее время", — резюмировал Миронов.

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