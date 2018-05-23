Амурские волонтеры задействованы в проведении чемпионата WorldSkills Russia

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. 22 мая в Амурском государственном университете состоялось торжественное открытие первого отборочного вузовского чемпионата по стандартам WorldSkills Russia, сообщается на сайте "Добровольцы России".

Первый отборочный чемпионат для студентов АмГУ пройдет по шести компетенциям. "Лабораторный химический анализ", "Туризм" и "Предпринимательство" станут основными, победители в них получат право поучаствовать в отборочном межвузовском чемпионате и попробовать попасть в число участников национального финала межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы". Еще три компетенции — "Web-разработка", "IT-решения для бизнеса на платформе "1С:Предприятие 8" и "Технология моды" — организованы в презентационном формате.

Для каждой компетенции разработаны специальные конкурсные задания, отвечающие стандартам WorldSkills Russia. В их числе составление и защита бизнес-планов, туристических продуктов, создание готового программного продукта и отладка мобильных приложений на платформе 1С.

Следить за выполнением заданий и оценивать работу молодых людей будут 42 эксперта — сотрудники вуза, прошедшие обучение, и представители компаний-партнеров.

Для успешного проведения чемпионата привлечено 30 волонтеров, которые распределены по следующим направлениям: регистрация, встреча и сопровождение, организация питания, работа конкурсных площадок, пресс-центр.