Активисты движения школьников станут участниками "экватора" Года волонтера

1,2 тысячи активистов Российского движения школьников станут участниками Большого школьного пикника — одного из мероприятий "экватора" Года добровольца в России, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

На мероприятия 2 июня приедут лучшие школьники со всей страны, среди них — юные экологи и добровольцы, фотографы и медийщики, начинающие поэты и музееведы. Все они активисты Российского движения школьников и приедут в Москву для участия в заключительных этапах конкурсов и проектов: "Всероссийская медиашкола РДШ", "На старт, экоотряд!", "Русские рифмы. Дети", "Фокус", "Школьный музей" и "Школа дизайна".

Празднование "экватора" Года добровольца пройдет в парке "Сокольники", там же пройдет акция "Добрый пленэр", к которой присоединятся и займутся живописью под открытым небом не только школьники, но и общественные деятели, популярные актеры и музыканты.

Еще одним мероприятием станет "Зарядка с чемпионами", которую проведут известные спортсмены.

Завершится Большой школьный пикник праздничным концертом, ведущими станут российский музыкант и актер Алексей Воробьев и победительница всероссийского проекта "Лига ораторов" Екатерина Анисимова.

Большой школьный пикник будет проходить с 29 мая по 3 июня.