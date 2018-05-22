Активисты движения школьников станут участниками "экватора" Года волонтера

1,2 тысячи активистов Российского движения школьников станут участниками Большого школьного пикника — одного из мероприятий "экватора" Года добровольца в России, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.
Празднование "экватора" Года добровольца пройдет в парке "Сокольники", там же пройдет акция "Добрый пленэр", к которой присоединятся и займутся живописью под открытым небом не только школьники, но и общественные деятели, популярные актеры и музыканты.
Еще одним мероприятием станет "Зарядка с чемпионами", которую проведут известные спортсмены.
Завершится Большой школьный пикник праздничным концертом, ведущими станут российский музыкант и актер Алексей Воробьев и победительница всероссийского проекта "Лига ораторов" Екатерина Анисимова.
Большой школьный пикник будет проходить с 29 мая по 3 июня.