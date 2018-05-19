Год волонтера
В Москве состоялся финал конкурса социальных квестов Флагман
© Фото предоставлено организаторами конкурса "Флагман"
17:3919.05.2018
(обновлено: 17:41 19.05.2018)
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В Москве состоялся финал конкурса социальных квестов "Флагман"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. 17 мая 2018 года в Центральном музее Великой Отечественной войны прошел финал второго всероссийского конкурса социальных квестов "Флагман", который представляет собой новый формат российских молодежных конкурсов.

Он не только предполагает создание квестов для решения социальных проблем, но и сам устроен как квест-игра, с прохождением различных этапов. Участники не представляют готовые разработки, а создают и реализуют их в ходе соревнования.

Игра в добровольца: как устроены социальные квесты
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Игра в добровольца: как устроены социальные квесты

В этом году конкурс проходил с 10 января по 30 апреля 2018 года и в нем приняло участие около 200 команд, состоящих преимущественно из школьников, представляющих большинство регионов России.

На протяжении четырех месяцев они не только придумывали квесты и претворяли их в жизнь, привлекая друзей, знакомых, сверстников, но и сами участвовали в большой игре. На каждом этапе их ждали неожиданные задания, строгое жюри и сильные соперники: некоторые команды вышли в финал с отрывом от преследователей всего в десятые доли балла.

"Мы постарались объединить добровольческие проекты, которые направлены на помощь людям, животным, природе, с интересной формой деятельности. Так родился социальный квест, в ходе которого дети не просто играют, но и учатся через игру делать добро и в процессе совершают социально значимые поступки", — пояснила президент Фонда развития молодежных волонтерских программ и руководитель конкурса "Флагман" Татьяна Арсеньева.

Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля
© РИА Новости / Артем Житенев
Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля

По ее словам, конкурс проходит уже во второй раз и благодаря широкой информационной поддержке в социальных сетях приобрел большую популярность: "В прошлом году в конкурсе приняло участие порядка 40 регионов страны, сейчас — уже более 60 регионов. У нас появились серьезные игроки, которые соревнуются уже второй год и привлекают своими проектами новых участников".

Как отметила эксперт конкурса, директор АНО "Центр социальных проектов "МИР" Галина Вельская, организаторы рады, что число школьников, которым интересен конкурс, растет: "Конечно, растет и уровень участников, они учитывают ошибки прошлых лет. Но, поскольку мы каждый раз добавляем в задания различные нюансы, они продолжают развиваться. И хорошо, что есть команды, которые участвуют уже второй раз".

В этом году победителями стали пять команд, которые представили лучшие проекты в номинациях "Здоровый образ жизни", "Навстречу чемпионату мира по футболу 2018", "Экология и туризм", "Мир равных возможностей", "Цифровая и мобильная грамотность". Также по решению жюри специальные награды были вручены членам двух команд, состоящих исключительно из педагогов.

"У нас были различные критерии оценки, но одним из самых важных был критерий тиражируемости: можно ли провести этот квест в других группах и насколько широка аудитория", — рассказала эксперт в номинации "Мир равных возможностей", заслуженный учитель РФ Ирина Шульгина.

По ее словам, большинство проектов, созданных в этой номинации, были направлены на то, чтобы дать физически здоровым детям понять, как тяжело справиться с какой-либо ситуацией тем, у кого возможности ограничены.

"Было много хороших квестов, цель которых — привлечь внимание к проблеме отсутствия безбарьерной среды. Были также игры, которые помогали людям с ограниченными возможностями в образовательной деятельности, и еще много интересного. Мне кажется, через эти игры наши дети начинают понимать, что особенности здоровья — это не то, что не позволяет общаться. И по сравнению с прошлым годом квесты были гораздо качественнее", — отметила она.

Так, победившая в данной номинации команда "ЭкоХайп" из Липецкой области создала проект, ориентированный на общение между поколениями и предполагающий участие в нем детей с ограниченными возможностями и постояльцев дома престарелых.

Помощь ближнему как смысл жизни: как работают волонтеры в России
© Фотографии предоставлены Ассоциацией волонтерских центров
Помощь ближнему как смысл жизни: как работают волонтеры в России

"Квест предполагал полноценное общение нашей команды и подопечных из интерната для детей с ограниченными возможностями. Вместе мы создавали различную сувенирную продукцию и сажали растения, которые потом отвозили в дом престарелых. Главная идея нашего проекта — это живое общение между различными поколениями. Были задействованы и родители, которые тоже внесли большой вклад в создание квеста", — рассказали участники команды.

Как отметили наставники победителей, такие мероприятия необходимы для педагогической деятельности, поскольку позволяют вести воспитательную и образовательную работу на совершенно новом, более высоком уровне.

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