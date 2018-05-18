В Курске стартовал форум Добровольцев

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. 18 мая 2018 года в Курске в спортивно-оздоровительном центре им. Валентины Терешковой начался Форум добровольцев области, сообщает пресс-служба оргкомитета Года волонтера.

"Проведение такого масштабного мероприятия в Курске говорит о том высоком уровне, которого достиг регион. Думаю, что участие в форуме для каждого из нас будет полезно, каждый почерпнет знания для новых больших открытий", — рассказала Екатерина Тетерева, волонтер культурного направления, член КРОО "Культурно-просветительское общество "Возрождение".

Форум проводится для широкого вовлечения молодежи Курской области в волонтерскую деятельность. В нем принимают участие люди самых разных возрастов. В рамках образовательной программы форума представители волонтерских центров смогут не только познакомиться и пообщаться, но и обменяться опытом и поучаствовать в дебатах.

В программе форума — моделирующие игры, тренинги, мастер-классы и дискуссионные площадки по различным направлениям добровольческой деятельности. Также будет подробно рассмотрена регистрация и подача заявок на конкурс "Доброволец России — 2018".