Корпоративное волонтерство обсудят на форуме в Ханты-Мансийске

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Корпоративное волонтерство обсудят на форуме "Сообщество", который пройдет в Ханты-Мансийске в Уральском федеральном округе 30-31 мая. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

Участники мероприятия обсудят, как работает корпоративное добровольчество, как участвует бизнес в решении социальных задач, какими должны быть волонтерские центры вузов, чем должны руководствоваться экологические волонтеры и другие вопросы.

"Копроративное волонтерство — это особый формат волонтерской деятельности, который только начинает развиваться у нас в стране. На секции мы будем говорить о том, как сформировать благоприятную среду для развития этого вида волонтерства", — рассказал член ОП РФ Илья Семин.

По его словам, к участию в работе секции приглашены активисты, представители компаний не только из УФО, но и из других округов России для обмена опытом. Гости поделятся лучшими практиками и расскажут о своих историях успеха.