В Москве прошел открытый урок для школьников о волонтерах и добрых делах

Что такое цепочка добрых дел, как стать волонтером и почему добровольчество меняет жизнь к лучшему — эти и другие вопросы задавали московские школьники экспертам на всероссийском открытом уроке "Доброе дело, перевернувшее мою жизнь", который прошел 17 мая в центре "Кинетика" МИСиС.

За прямой трансляцией из столицы наблюдали учащиеся 20 тысяч школ по всей стране, а на связи с главной площадкой в режиме телемоста находились школьники из Орла, Сыктывкара, Тулы и Салехарда.

С призывом присоединиться к волонтерскому движению к участникам мероприятия обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, добровольчество — это способ изменить мир вокруг к лучшему.

Это возможность начать менять мир здесь и сейчас, а не ждать, пока это сделает кто-то другой. Владимир Путин объявил этот год Годом добровольца (волонтера), так как добровольчество имеет огромное значение для страны в целом", — подчеркнул он.

Кириенко также отметил, что участие в волонтерском движении позволяет людям быстро найти круг единомышленников и научиться ответственности не только за себя, но и за других людей.

"Впереди три месяца лета. Давайте максимально воспользуемся этим временем. Не ждите, не откладывайте. Хочу пожелать, чтобы это лето перевернуло вашу жизнь", — резюмировал он.

© Сергей Гнусков, пресс-служба НИТУ "МИСиС" По словам Кириенко, добровольчество — это способ изменить мир вокруг к лучшему © Сергей Гнусков, пресс-служба НИТУ "МИСиС" По словам Кириенко, добровольчество — это способ изменить мир вокруг к лучшему

Волонтерство как работа над собой

Одним из гостей урока стала и. о. министра образования и науки РФ Ольга Васильева. По ее словам, добровольчество помогает не только изменить мир, но и серьезно измениться и обогатиться самому.

Ты меняешься сам, меняется твоя душа и твое сердце. Ты взрослеешь и начинаешь принимать решения. Я выросла в тот период, когда вопрос, нужно делать доброе дело или не нужно, никогда не стоял. Оно было обычным продолжением нашей жизни", — отметила Васильева.

Обогащение происходит в том числе и благодаря значительному массиву новых знаний и навыков, которые приобретают волонтеры, убеждена директор департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018" по подготовке ЧМ-2018, сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Татьяна Гомзякова.

"Волонтеры получают неоценимый опыт, знания и, безусловно, положительные эмоции", — сказала она, добавив, что с увеличением опыта добровольцев меняется также понимание важности добрых дел и помощи окружающим.

По ее словам, в отличие от Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, волонтеры Чемпионата мира четко осознают, что хотят именно принести пользу и помочь, а не только приобрести какой-то опыт.

Участие в волонтерских программах и акциях позволяет молодым людям раскрывать таланты, находить призвание в жизни, помогает приобрести ряд важных в наше время навыков, рассказал школьникам председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Волонтерство — это жизнь. Здесь есть все: и любовь, и дружба. Оно раскрывает таланты и личности, позволяет стать каждому из нас лидером по жизни. Это те soft skills, которые сегодня ценятся работодателями и в России, и в мире", — подчеркнул он.

По словам Метелева, ошибиться с выбором направления добровольческой деятельности очень сложно, так как можно начать с малых добрых дел: очистить опушку в близлежащем лесу, организовать друзей в волонтерскую команду и помочь пожилым в вашем районе.

"Сначала надо понять, что вам интересно: животные, дети или культура. Соберите команду, ведь гораздо интереснее, если рядом будут единомышленники, и возьмите себе несколько заданий на лето. Главное — начать", — подчеркнул председатель совета Ассоциации волонтерских центров.

© Сергей Гнусков, пресс-служба НИТУ "МИСиС" Участие в волонтерских программах позволяет молодым людям раскрыть талант и найти свое призвание в жизни © Сергей Гнусков, пресс-служба НИТУ "МИСиС" Участие в волонтерских программах позволяет молодым людям раскрыть талант и найти свое призвание в жизни

Волонтерство как карьера

Добровольчество действительно может стать основной будущей карьеры молодых людей. Самым ярким примером этому является движение "Волонтеры-медики".

"Около 65% волонтеров-медиков потом связывают свое будущее с медициной: поступают в медицинские колледжи и медицинские вузы, идут в другие медицинские специальности. Волонтерство — это старт профессии, большой рывок. Ребята еще на этапе школьного обучения могут погрузиться в какую-то интересную сферу медицины и подумать о здоровье каждого из нас", — сообщил участникам урока добрых дел руководитель движения Павел Савчук.

По его словам, в 50 регионах России функционирует 150 школьных отрядов волонтеров-медиков, в которые входят 3,5 тысячи добровольцев. Все они осуществляют большую деятельность по помощи населению и помощи в больницах.

"Мы ребят стараемся поддерживать. Для них существуют преференции при поступлении в вузы, и при дальнейшем обучении, и при поступлении в ординатуру", — добавил Савчук.

О том, как волонтерство повлияло на ее музыкальную карьеру, участникам мероприятия рассказала музыкант и видеоблогер Клава Кока.

"Я ездила по лагерям, мы выступали для детей с ограниченными возможностями, для сирот, я играла на гитаре. А сейчас гитара — это мой основной инструмент. Ты никогда не знаешь, к чему тебя приведет волонтерство", — поделилась она.

© Сергей Гнусков, пресс-служба НИТУ "МИСиС" Школьники выбрали главную мотивацию к добровольчеству © Сергей Гнусков, пресс-служба НИТУ "МИСиС" Школьники выбрали главную мотивацию к добровольчеству

Поиск вдохновения

Возможность стать частью крупного события, реализация знаний и дальнейшая карьера в наиболее интересной сфере, расширение круга друзей или поиск любви всей жизни — основные причины, по которым молодые люди выбирают волонтерскую деятельность. К такому выводу пришли все участники урока.

Школьники даже поучаствовали в небольшом опросе, в котором их поддержали зрители из Орла, Сыктывкара, Тулы и Салехарда. Главный вопрос звучал предельно просто: "Какая мотивация к добровольчеству для вас наиболее важна и больше всего вас вдохновляет?".

В Москве почти все присутствующие отдали голоса за реализацию таланта и дальнейшее развитие карьеры, а школьники из регионов признались, что для них гораздо важнее чувствовать себя причастными к масштабным событиям в стране.

Параллельно организаторы урока провели голосование в социальных сетях, участники которого пришли к выводу, что все указанные мотивы очень важны.

"Когда делаешь добрые дела, появляется любовь к жизни и к людям. Если есть в мире волшебство, то это волонтерство", — подытожил Артем Метелев.