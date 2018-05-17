В Челябинске состоялось заседание о проведении Года добровольца

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. 17 мая состоялось заседание оргкомитета, посвященное проведению Года добровольца в Челябинской области, сообщает пресс-служба министерства образования и науки области.

Участники обсудили состояние и план развития волонтерского движения в Челябинской области.

"В Год добровольца перед нами стоят задачи повышения престижа волонтеров и создания комфортных условий участия в этом движении", — отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.