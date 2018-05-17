Зарубежные волонтеры впервые примут участие в фестивале "Том Сойер Фест"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Всероссийский фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" открылся 16 мая 2018 года в Самаре. В этом году в нем впервые примут участие зарубежные волонтеры, сообщил организатор фестиваля Андрей Кочетков.

"Фестиваль открылся сегодня в Самаре уже в четвертый раз. В этом году в августе к нам впервые приедет поработать международная группа волонтеров из 10 человек. Уже подтвердили свое участие волонтеры из Германии и Тайваня", — отметил он.

По его словам, фестиваль продлится до осени, в этом году в нем примут участие 25 городов, в Самаре планируется привести в порядок три старинных дома и две исторические арки.

В рамках фестиваля восстановления исторической среды "Том Соейр Фест" волонтеры приводят в порядок фасады, крыши, окна и заборы старинных домов. Движение возникло в Самаре в 2015 году, а летом 2017 года "Том Сойер Фест" проходил уже в 11 городах России — от Калуги до Томска и от Костромы до Саратова. За время существования фестиваля было восстановлено 29 зданий, в работах приняло участие около 700 волонтеров.