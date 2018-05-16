"С уверенностью в будущее": профориентация детей-сирот

Уже более десяти лет благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" поддерживает интернаты и детские дома в регионах. Одно из направлений — такая важная составляющая, как адаптация детей ко взрослой жизни. Этому помогает программа "С уверенностью в будущее". Этот проект занимается профориентацией подростков из детских домов. Директор фонда Мария Красникова рассказала проекту "Социального навигатора" "Год волонтера" о том, как появилась идея и что происходит на проекте сейчас.

— Как возникла идея проекта? С чего он начинался и каких масштабов достиг к настоящему моменту?

— Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" с момента его создания более десяти лет назад осуществлял поддержку региональных социальных учреждений для детей. Уже тогда становилось понятно, что решение только инфраструктурных и материальных проблем детских домов и школ-интернатов — это не самая эффективная помощь для каждого конкретного ребенка в долгосрочной перспективе. Мы понимали, что расширение кругозора воспитанников, внимание к их интересам, общение с интересными людьми дадут им уверенность в своих возможностях и в своем будущем. Первые вебинары в уже оборудованных фондом компьютерных классах и дали старт проекту. "С уверенностью в будущее" за 5 лет к сегодняшнему моменту — это более 3000 участников из 60 учреждений из 23 регионов России, 150 вебинаров от 70 профессиональных спикеров, 8 выездных встреч лидеров проекта. За эти годы в проекте произошли качественные изменения, появилось новое направление — наставничество и волонтерство, что значительно улучшило работу проекта в регионах.

— Кто может принять участие в проекте? Как происходит отбор участников программы?

— В проекте могут принять участие дети-сироты и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, воспитанники социальных учреждений в возрасте от 11 до 18 лет. Ребенок может зайти на сайт проекта www.tomyfuture.ru заполнить анкету и отправить ее на рассмотрение. После получения заявки представители проекта связываются с местными органами власти, в ведомстве которых находятся социальные учреждения, подписывают соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта "С уверенностью в будущее", после чего ребята вступают в проект. В 2017 году проект прошел экспертизу и получил одобрение от Агентства стратегических инициатив и "Фонда детей, попавших в трудную жизненную ситуацию".

— Как отбирают экспертов и преподавателей?

— Для проведения вебинаров приглашаются специалисты из различных сфер, главным критерием отбора спикеров являются не только их достижения и награды в профессиональной сфере, но и умение интересно и креативно изложить материал. Также любой желающий, кому есть что рассказать и чем поделиться, может заполнить заявку на сайте проекта www.tomyfuture.ru. Это отличный интеллектуальный вклад в развитие благотворительности в целом и частная помощь детям. Иногда мы обращаемся к медийным личностям, которые могли бы стать положительным примером личностного роста. Например, среди героев вебинаров были Нобель Арустамян, Сергей Писаренко, Максим Шарафутдинов. Сергей Гармаш, Ирина Горбачева, Сати Казанова. Они не только провели для ребят вебинары, но и стали участниками выездных встреч.

— Кто такие наставники, чем они занимаются, как попадают в проект?

— Участники проекта абсолютно разные, и у всех есть свои особенности. С целью повышения эффективности и результативности работы проекта было принято решение привлечь наставников и волонтеров. Их задача — помогать ребенку в усвоении материала, консультировать при выполнении заданий, адаптации во время выездных мероприятий и оказывать посильную личную поддержку. В качестве волонтеров-наставников мы привлекаем студентов педагогических вузов, лидеров волонтерских организаций и сотрудников социальных учреждений. Для наставников проект становится платформой для профессионального развития и прекрасной возможностью участвовать в масштабном федеральном социальном проекте и проявить себя на выездных сессиях.

— Как проходят выездные встречи? У них стандартная программа или каждый раз они посвящены какой-то определенной теме/направлению? Как отбирают участников выездных встреч, кто оплачивает детям дорогу, проживание?

— Все расходы по реализации проекта осуществляет благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".

В проекте есть рейтинговая система, за каждый вебинар и выполнение задания участникам начисляются баллы, которые дают им возможность попасть на выездные встречи.

Проект предполагает проведение двух выездных встреч в каждом сезоне. Весенняя нацелена на профориентацию и включает в себя мастер-классы, тренинги, ролевые игры и прохождение тестирования с психологами.

Во время летней, итоговой, встречи участники сами выбирают для себя творческие мастерские по направлениям: фотография, видеосъемка, мультипликация, актерское мастерство, танцы, граффити и т.д.

— Ведется ли некая статистика о том, кем в основном хотят стать дети, участвующие в проекте, какие направления им наиболее интересны, как они видят свое будущее?

— Недостаток качественной профориентационной информации обуславливает ограниченность выбора детей из социальных учреждений. Как правило, их знания ограничиваются рабочими специальностями, которые предлагают им местные средние специальные учебные заведения: слесарь, массажист, социальный работник. Проект нацелен на то, чтобы рассказать про все возможные профессии и виды образования в яркой, привлекательной форме. Участники "С уверенностью в будущее" теперь понимают, что в любой профессии, которую они выберут, которая будет им интересна, можно самосовершенствоваться и стать успешным. Ребята стали более креативно мыслить, преодолевают чувство изолированности, стараются поступить в вузы.

Что говорят волонтеры

Волонтеры программы "С уверенностью в будущее" — люди молодые и даже юные. По сути, работа с детьми для них самих является своего рода школой становления личности, характера, профессиональных педагогических и психологических навыков.

Светлана Бузоева (20 лет) поначалу считала, что трудностей будет больше, чем есть в действительности: "А их, по сути, нет: иногда тебе необходимо детей направлять, мотивировать, иногда о чем-то просить и убеждать, но для меня это абсолютно нормальные составляющие рабочего процесса".

По словам Светланы, волонтеры являются наставниками для всех участников проекта учреждения, к которому прикреплены. И любимчиков среди них нет, хотя, конечно, к кому-то проще найти подход, а к кому-то — труднее, однако это не оказывает весомого влияния. Во всяком случае никогда еще не возникало неразрешимых ситуаций, что пришлось бы отказаться от наставничества.

Волонтерство изначально предполагает акт доброй воли, однако есть и система поощрений. Хотя это совсем не главное. Так, Ирина Карсанова (21 год) участвует в проекте не из-за каких-то подарков, а потому что ей нравится работать с детьми и помогать им:

Участие в проекте однозначно помогает мне. Моя будущая профессия — логопед. И в своей профессии я буду работать с детьми и подростками. Благодаря участию в программе я лучше понимаю интересы и вкусы ребят, знаю, как найти к ним подход".

На самом деле все волонтеры уверены, что проект им помог. Кому-то — определиться с будущей профессией, кому-то — просто стать более общительным и найти новых друзей.

И, конечно, все работают как добровольцы, получая особый душевный кайф оттого, что могут быть полезными и могут помочь детям-сиротам стать взрослыми и обучиться профессии.