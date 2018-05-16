На Урале пройдет форум "Сообщество"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Ханты-Мансийске с 30 по 31 мая будет проходить форум "Год добровольца: вызовы, возможности, задачи", сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

На мероприятии выступят активисты добровольчества с многолетним опытом. Они расскажут о реальных делах и впечатлениях, об ожиданиях от будущего, в частности о том, что они ждут от Года волонтера.

"Логично, что в Год добровольца для одного из форумов "Сообщество" выбрана тема гражданской активности и добровольчества. Мы работаем над созданием инфраструктуры для поддержки волонтерства в регионах России. Обсудим, как подержать добровольчество в школах и вузах, что нужно для формирования волонтерских отрядов, что изменить в системе воспитания детей, чтобы волонтерство развивалось еще активнее, и какие образовательные программы для этого нужны", — рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член ОП РФ Артем Метелев.

По его словам, не обойдут вниманием и более узкие сферы. В частности, на форуме будут работать отраслевые площадки, в рамках которых участники будут обсуждать проблемы волонтерства в сферах сохранения культурного наследия, здравоохранения и социальной сфере.