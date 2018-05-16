Создан оргкомитет по проведению Года добровольца в Ростовской области

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Ростовской области создан организационный комитет по проведению на Дону мероприятий Года добровольца, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Оргкомитетом разработан и утвержден план проведения мероприятий Года добровольца в регионе.

Ростов стал одним из первых регионов, где началась подготовка волонтеров к предстоящему ЧМ-2018. Чтобы превратить мировое спортивное событие в настоящий праздник для гостей и участников, в нем будет задействовано свыше 3 тысяч добровольных помощников.