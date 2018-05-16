На Кубани образован региональный оргкомитет по проведению Года добровольца

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В целях эффективной реализации мероприятий Года волонтера на Кубани создан региональный оргкомитет, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

В числе задач краевого оргкомитета — содействие федеральному комитету, координация деятельности органов исполнительной власти края по реализации тематических мероприятий, обеспечение участия кубанцев в федеральных событиях. Также оргкомитет отвечает за формирование и реализацию регионального плана мероприятий, взаимодействие органов власти и их подведомственных учреждений с волонтерскими и социально ориентированными некоммерческими организациями. Его первое заседание планируется провести до конца мая.