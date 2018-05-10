15 мая стартует прием заявок на конкурс "Гранты мэра Москвы"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. 15 мая 2018 года открывается прием заявок на конкурс "Гранты мэра Москвы", главной целью которого является осуществление государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, создание условий для их эффективной деятельности, а также улучшение социальной ситуации в Москве. Об этом сообщается на сайте конкурса.

В этом году участники смогут подать заявки в следующих номинациях: "Развитие добровольчества и благотворительности", "Милосердие и забота", "Семья и активное долголетие", "Дети и молодежь Москвы", "Экологическая ответственность", "Наше наследие", "Наш город", "Развитие социально ориентированных НКО", "Партнерские проекты", "Профилактическая помощь", "Социальное предпринимательство". Все проекты будут разделены на две группы: небольшие, до 700 тысяч рублей, и крупные, до 2,5 млн рублей.

Бюджет конкурса в этом году составит 400 млн рублей.

Приоритет в этом году будет отдаваться добровольческим проектам, так как 2018 год объявлен Годом волонтера в России. В рамках номинации "Развитие добровольчества и благотворительности" будут поддерживаться проекты, направленные на вовлечение жителей города Москвы в добровольческую деятельность, поддержку деятельности добровольческих объединений, популяризацию добровольчества и благотворительности, организацию работы, связанной с развитием молодежных инициатив и волонтерского движения, мотивацию молодежи к участию в волонтерской деятельности, направленной на оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также развитие системы безвозмездного донорства крови и ее компонентов, информирование общества о деятельности в сфере добровольчества и благотворительности.

Критериями оценки проектов станут значимость, актуальность, логичность, реалистичность, эффективность, результативность, открытость, устойчивость и достоверность.