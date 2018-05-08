Волонтеры Победы посетили инаугурацию президента России

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. 7 мая волонтеры Победы посетили торжественную церемонию вступления Владимира Путина в должность президента России в Большом Кремлевском дворце. Об этом сообщается на сайте движения.

По окончании торжественной церемонии Владимир Путин пообщался с молодежью на Соборной площади. Волонтеры поблагодарили президента за его работу и возможность реализовать себя в общественной деятельности.

"Для меня было честью присутствовать сегодня на инаугурации Владимира Владимировича. Жаль только не удалось пообщаться с первым лицом нашего государства. Будь такая возможность, обязательно поблагодарил бы за то, что 2018-й стал Годом добровольца. И представить трудно, насколько это помогает в реализации наших задач", — рассказал волонтер движения Ованес Шекерьянц.