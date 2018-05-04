"Воля и великодушие": в ЮФО выберут лучших волонтеров

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Южном федеральном округе объявлен конкурс социальных проектов, практик наставничества и волонтерской работы "Воля и великодушие", принять участие в котором могут гражданские активисты, представители общественных и коммерческих организаций, журналисты, сообщается на официальном сайте администрации города Сочи.

Возникла идея расширить границы конкурса и предложить отдельное направление — "Лучшая наставническая практика". И, конечно, в год, объявленный президентом Российской Федерации Годом добровольца, необходимо отметить лучших волонтеров, — отметила член организационного комитета, ветеран педагогического труда Зинаида Болотова.

Конкурс проводится по трем направлениям: "Лучший социальный проект", "Лучшая практика наставничества" и "Лучшая волонтерская работа". Первые два традиционно предусматривают большое количество номинаций, которые позволяют рассказать о социальном подвижничестве в самых разных сферах жизни.

Победителей конкурса выберет экспертный совет, в который войдут почетные граждане городов и районов юга России, ветераны отраслей народного хозяйства.