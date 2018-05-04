Год волонтера
Нэнси Кристианс
© Из личного архива Нэнси Кристианс
11:0004.05.2018
(обновлено: 11:04 04.05.2018)
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Со спортом на всю жизнь: история волонтера ЧМ-2018 из Бельгии

Добровольческая деятельность дает человеку массу бонусов, уверена Нэнси Кристианс из Бельгии, которая этим летом будет волонтером Чемпионата мира по футболу в России. Девушка рассказала корреспонденту спецпроекта "Год волонтера" о том, что путешествие этим летом в Россию — шанс поесть настоящие пельмени и пообщаться с новыми людьми.

У 21-летней Нэнси Кристианс из бельгийского городка Руселаре сравнительно небольшой опыт спортивного волонтерства. Но ее упорство и желание быть частью масштабных событий и помогать в их организации поражает. Кроме того, у Нэнси практически идеальный русский, хотя изучает она его самостоятельно.

Русский язык я учу со своими друзьями из России и Украины, с которыми познакомилась в Бельгии в православной церкви, и с помощью видео на YouTube, мультиков и русских комедий", — рассказывает Нэнси.

Свой уровень языка волонтер очень рассчитывает повысить, когда поедет на ЧМ-2018 в этом году.

Спорт: изучать, заниматься и волонтерить

С раннего детства девушка занималась многими видами спорта: карате, теннис, капоэйра. Особенно любила баскетбол, но сейчас уже не играет. Нет времени из-за учебы — девушка в университете на втором курсе по специальности "спорт-менеджмент".

© Из личного архива Нэнси КристиансСо школьной командой по баскетболу, Нэнси 8-9 лет (крайняя справа)
© Из личного архива Нэнси Кристианс
Со школьной командой по баскетболу, Нэнси 8-9 лет (крайняя справа)

Первый волонтерский опыт Нэнси получила в средней школе. "Я работала на Кубке Европы среди мужских команд по волейболу. Мой город хоть и маленький, но славится хорошей волейбольной командой, которая, кстати, становилась неоднократным чемпионом страны. Как волонтер я встречала участников команды из Италии в аэропорту, помогала им при заселении в гостиницу и по другим организационным вопросам", — вспоминает Нэнси.

Штурман для болельщиков: как бывший военный стал спортивным волонтером
© РИА Новости / Григорий Соколов
Штурман для болельщиков: как бывший военный стал спортивным волонтером

По-настоящему увлеченно девушка рассказывает о своем первом большом опыте спортивного волонтерства на соревнованиях под эгидой FINA (Международная федерация плавания) в прошлом году в Будапеште. В тот момент, по словам Нэнси, она поняла, как здорово быть волонтером и какие большие возможности эта деятельность может предоставить.

"В течение 12 дней я взаимодействовала со спортсменами, выступающими в синхронном плавании, в том числе отправляла их на стартовые позиции, а также помогала судьям-хронометристам и до выступлений проверяла аккредитацию. Меня приглашали на тренировки, где я познакомилась с чемпионами — например, с Татьяной Покровской (главный тренер сборной России по синхронному плаванию. — Примеч. ред.). Русские, кстати, на чемпионате были очень хороши".

Во время поездки в Венгрию девушка познакомилась со многими волонтерами из Португалии, Хорватии и других европейских стран. Также ей посчастливилось пожить на настоящем корабле — там размещались и спортсмены, и добровольцы.

© Из личного архива Нэнси КристиансС коллегами-волонтерами из Венгрии и Португалии на ФИНА-2017
© Из личного архива Нэнси Кристианс
С коллегами-волонтерами из Венгрии и Португалии на ФИНА-2017

Совсем недавно девушке удалось попасть волонтером на чемпионат мира по акробатике в Бельгии, где она помогала в отделе маркетинга.

"Я помогала в продажах сувениров и раздаче информационных материалов для болельщиков", — рассказывает Нэнси и отмечает, что это направление деятельности понравилось ей больше всего. 

Мечты сбываются: путешествие на ЧМ-2018

Мечта попасть на Чемпионат мира по футболу в России появилась у Нэнси еще в 2016 году — это был ее последний год в школе. Девушка написала письмо в ФИФА и спросила о возможности стать волонтером. 

Для того чтобы стать волонтером ЧМ-2018 на первом этапе необходимо было заполнить анкету, в которой потенциальный доброволец выбирал город и функции, которые хотел бы выполнять. 

Московских волонтеров ЧМ-2018 научат работать со СМИ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Московских волонтеров ЧМ-2018 научат работать со СМИ

"Я захотела в Москву и Санкт-Петербург, в Москву, конечно, больше. Мне очень повезло, что я прошла отбор в Москву, и как раз по моему любимому направлению — я попала в отдел маркетинга с функционалом под названием "Защита бренда", — с энтузиазмом делится Нэнси.

Хотя для нее это будет первая поездка в Москву и Россию вообще, она не переживает о будущем приключении, а, наоборот, очень хочет быстрее приехать — считает дни до старта ЧМ-2018.

Я смогу побывать в самой большой стране в мире, богатой традициями в культуре, истории, музыке, спорте. Я отношусь и всегда относилась с симпатией к России. Россия — очень красивая страна с очень интересными людьми. Хочу поесть настоящие русские пельмени, здесь их готовят не очень, и другие блюда", — рассказывает Нэнси и тут же спрашивает, что такое замечательное ей обязательно еще нужно попробовать.

© Из личного архива Нэнси КристиансС коллегами-волонтерами на чемпионате по акробатике в Антверпене
© Из личного архива Нэнси Кристианс
С коллегами-волонтерами на чемпионате по акробатике в Антверпене

Волонтерить девушка будет шесть дней, в дни проведения матчей на стадионе "Спартак". Нэнси очень положительно отзывается об организационных моментах перед поездкой и отмечает, что к подготовке к ЧМ-2018 его организаторы относятся очень основательно.

"Оргкомитет "Россия-2018" проводил уже один онлайн-тренинг и тест — об истории стадионов и интересных фактах о городах, где будет игра. Для меня это было не очень трудно, так как я постоянно интересуюсь всем, что связано с ЧМ-2018 и Россией, но все равно было информативно, я узнала много новых для меня фактов", — рассказывает она.

В Москву волонтер приедет раньше старта ЧМ-2018, так как для всех добровольцев будут организованы дополнительные практические и информационные тренинги.

Два в одном: волонтер и болельщица

Нэнси оказалась подкованной не только в знаниях о России и столице (с корреспондентом "Года волонтера" она обсудила главные туристические места — Красную площадь, Кремль, ГУМ, парк Горького), она также по-настоящему любит футбол. 

Поездка на ЧМ-2018 даст мне возможность впервые помочь на футбольном мероприятии. Футболом я, конечно, также увлекаюсь. Это один из самых популярных видов спорта в Бельгии — наша сборная, я думаю, очень сильная. Я хожу на футбольные матчи и болею за сборные и за команды из моего города, но я люблю футбол на большом уровне, как Лига чемпионов, Еврокубок, уровня мундиаля", — рассказала Нэнси.

Я не боюсь слушать студентов: как преподаватель стал волонтером
© Фото из личного архива Елены Долгополовой
Я не боюсь слушать студентов: как преподаватель стал волонтером

Девушка очень рада, что у нее будет свободное время между сменами на ЧМ-2018 и она сможет не только побывать в гуще событий, но и стать зрителем — посмотреть, хотя бы по телевизору, матчи с участием своей страны.
Но и за сборную России Нэнси обещает болеть.

"Я убеждена, что российская сборная уверенно выступит в своей стране и забьет много голов противникам", — говорит Нэнси и искренне желает всем причастным к ЧМ-2018 большой удачи.

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru. 

Беседовала Дарья Коченова

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