В России вступил в силу закон о добровольчестве

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. С 1 мая вступил в силу закон о добровольчестве, сообщается на сайте Общественной палаты РФ. Документ призван обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами добровольческого движения, теми, кто нуждается в помощи добровольцев, и представителями органов власти. Закон также повысит правовую защищенность волонтеров.

По словам члена ОП РФ, председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, закон устанавливает ряд важных положений, в первую очередь статус добровольца, его права и обязанности. В документе определены такие понятия, как "волонтер" и "организатор волонтерской деятельности", то есть субъекты, для которых можно будет вводить меры поддержки и создавать условия труда.

"Мы проводили исследование и выяснили, что половина россиян выбирает слово "волонтер", другая половина — "доброволец", и разделять эти сообщества нелогично, поэтому в законе эти понятия унифицируются", — отметил Метелев.

По его мнению, ключевым аспектом нового закона является расширение полномочий органов власти всех уровней.

Согласно документу, у органов власти появилась возможность поддерживать организаторов волонтерской деятельности, в том числе компенсировать затраты и обеспечивать страхование. Аналогичную поддержку организаторы могут оказывать добровольцам. Ранее такие действия могли предприниматься лишь на основании гражданско-правового договора.