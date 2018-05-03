Волонтеры напишут письма ветеранам ВОВ в музее каллиграфии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. 7 мая в Москве победители всероссийского конкурса "Послы Победы" станут первыми посетителями выставки каллиграфии, посвященной празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

Добровольцы примут участие в мастер-классе по каллиграфии, в ходе которого изучат основные виды письма, а также запишут выдержки из речи Георгия Жукова на Параде Победы 1945 года. После проведения мастер-класса добровольцы подпишут открытки ветеранам Великой Отечественной войны, которые 9 Мая вручат адресатам на параде Победы на Красной площади.